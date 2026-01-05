Як утеплити вікна взимку - швидкі способи зменшити тепловтрати

Людина утеплює вікно. Фото: iStockphoto

У грудні тепловтрати через вікна зростають у кілька разів, навіть якщо вони сучасні. Є простий лайфхак, який допомагає швидко усунути протяги й зберегти тепло в оселі без зайвих витрат.

Новини.LIVE розповідає, як правильно утеплити вікна та які способи працюють найкраще.

Переведіть вікна у зимовий режим

У ПВХ-конструкціях можна посилити притиск стулки. Поверніть регулювальні цапфи так, щоб мітка була спрямована до ущільнювача — це усуває протяги та щільніше закриває вікно. Такий режим допомагає зменшити тепловтрати в холодний сезон і підвищує енергоефективність навіть старих пластикових вікон, які вже втратили заводські налаштування.

Встановіть ущільнювальні стрічки

Для пластикових і старих дерев’яних рам підійдуть поролонові або гумові ущільнювачі. Вони створюють бар’єр для холодного повітря. Головне — попередньо висушити поверхню для надійного зчеплення. Додатково варто перевірити стан притискної фурнітури — нові ущільнювачі працюють найефективніше тоді, коли стулка рівномірно прилягає до рами по всьому периметру.

Оновіть герметик у стиках

Старий силікон тріскається та пропускає холод. Видаліть його та нанесіть новий шар — це повертає теплоізоляцію й захищає від вологи. Новий герметик також закриває мікротріщини, через які тепле повітря виходить назовні, а холодне потрапляє всередину, тому оновлення стиків часто дає швидший ефект, ніж повна заміна вікна.

Використайте теплоізоляційну плівку

Прозора плівка утворює повітряний прошарок між кімнатою та склом. Її фіксують на двосторонню стрічку та прогрівають феном для натягу — ідеально для старих квартир. Така плівка помітно зменшує тепловтрати та захищає приміщення від конденсату на склі, завдяки чому вікна довше залишаються сухими і теплими навіть у сильні морози.

Пухирчаста плівка та текстиль

Бульбашкова плівка створює додаткову "теплову подушку". Щільні штори або жалюзі також добре утримують тепло, особливо на великих вікнах та балконах. Додатково варто обрати текстиль із щільної тканини, адже він зменшує нічні тепловтрати та пом’якшує різкі перепади температур, що робить кімнату значно комфортнішою у морозні дні.

