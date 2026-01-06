Відео
Головна Дім та город Сівозміна на городі — що це та як рятує врожай

Сівозміна на городі — що це та як рятує врожай

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 10:00
Сівозміна - що це та як збільшити врожай городникам
Чоловік порається на городі. Фото: Freepik

Сівозміна дозволяє зберегти ґрунт родючим і захистити рослини від хвороб та шкідників. Правильне чергування культур запобігає виснаженню грядок і допомагає отримувати стабільний урожай щороку.

Новини.LIVE пояснює, як працює сівозміна та як правильно планувати посадки.

Що таке сівозміна і навіщо вона потрібна

Сівозміна — це планове чергування овочевих культур на грядках, яке запобігає виснаженню ґрунту та зменшує ризик хвороб і шкідників. Рослини споживають різні елементи, мають різні корені та впливають на землю по-різному, тому зміна місць вирощування допомагає зберегти баланс.

Основні принципи правильного чергування

  • Не садити одну й ту ж культуру на місце раніше ніж через 3-4 роки.
  • Чергувати рослини з різною потребою в поживних речовинах.
  • Уникати посадки споріднених культур поруч.
  • Враховувати сумісність (морква + цибуля, томат + базилік, боби + картопля).

Групи рослин для зручної сівозміни

  • 1 група: капуста, огірки, кабачки, гарбузи.
  • 2 група: томати, цибуля, часник, зелень, редис.
  • 3 група: морква, буряк, редька, петрушка.
  • 4 група: картопля.

Щороку групи змінюють місця по колу — це запобігає втомі ґрунту та накопиченню шкідників.

Як оздоровити ґрунт між посадками

Коли неможливо повноцінно змінити місця культур, висівають сидерати — гірчицю, ріпак, бобові. Вони пригнічують патогени, відлякують шкідників, збагачують землю органікою й азотом. Це підтримує родючість навіть на невеликих ділянках і готує грядки до наступного сезону.

Автор:
Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
