Сівозміна - що це та як збільшити врожай городникам

Чоловік порається на городі. Фото: Freepik

Сівозміна дозволяє зберегти ґрунт родючим і захистити рослини від хвороб та шкідників. Правильне чергування культур запобігає виснаженню грядок і допомагає отримувати стабільний урожай щороку.

Новини.LIVE пояснює, як працює сівозміна та як правильно планувати посадки.

Реклама

Читайте також:

Що таке сівозміна і навіщо вона потрібна

Сівозміна — це планове чергування овочевих культур на грядках, яке запобігає виснаженню ґрунту та зменшує ризик хвороб і шкідників. Рослини споживають різні елементи, мають різні корені та впливають на землю по-різному, тому зміна місць вирощування допомагає зберегти баланс.

Основні принципи правильного чергування

Не садити одну й ту ж культуру на місце раніше ніж через 3-4 роки.

Чергувати рослини з різною потребою в поживних речовинах.

Уникати посадки споріднених культур поруч.

Враховувати сумісність (морква + цибуля, томат + базилік, боби + картопля).

Групи рослин для зручної сівозміни

1 група: капуста, огірки, кабачки, гарбузи.

2 група: томати, цибуля, часник, зелень, редис.

3 група: морква, буряк, редька, петрушка.

4 група: картопля.

Щороку групи змінюють місця по колу — це запобігає втомі ґрунту та накопиченню шкідників.

Як оздоровити ґрунт між посадками

Коли неможливо повноцінно змінити місця культур, висівають сидерати — гірчицю, ріпак, бобові. Вони пригнічують патогени, відлякують шкідників, збагачують землю органікою й азотом. Це підтримує родючість навіть на невеликих ділянках і готує грядки до наступного сезону.

Ми пояснювали те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Також розповідали про те, як дати кришкам друге життя та створити з них практичні вироби.

Раніше повідомлялося про те, як правильно утеплити вікна та які способи працюють найкраще.