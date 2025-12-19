Які сидерати посіяти в теплиці у грудні для родючого ґрунту - поради городникам

Людина тримає насіння сидератів. Фото: Pinterest

Ґрунт у теплиці швидко виснажується, якщо його не підживлювати після сезону. Навіть у грудні ситуацію можна виправити — достатньо посіяти холодостійкі сидерати, поки земля не промерзла.

Які сидерати варто сіяти взимку, щоб навесні отримати поживний і підготовлений ґрунт.

Які сидерати можна сіяти у теплиці взимку

Посів сидератів можливий навіть у грудні, якщо ґрунт не промерз. Для цього підходять холодостійкі культури, які добре переносять зиму та швидко сходять навесні:

озиме жито;

гірчиця біла;

фацелія;

віка;

редька олійна;

люпин і конюшина.

Такі рослини насичують ґрунт поживними речовинами й захищають його від виснаження.

Як правильно посіяти сидерати

Перед посівом приберіть залишки рослин і продезінфікуйте теплицю. Насіння можна висівати:

рядками

суцільним килимом (приблизно 10 г на 1 м²).

Після цього злегка загорніть насіння граблями та залиште до весни.

Чому це вигідно для городника

Навесні "сплячі" сидерати прокидаються першими, швидко нарощують зелену масу та:

покращують структуру ґрунту;

збагачують землю азотом;

зменшують кількість шкідників і грибків;

економлять час на весняні роботи.

Через 3-4 тижні після сходів зелень скошують і перекопують або залишають як мульчу.

