Головна Дім та город Ґрунт у теплиці буде родючим — зимовий посів сидератів

Ґрунт у теплиці буде родючим — зимовий посів сидератів

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 03:13
Які сидерати посіяти в теплиці у грудні для родючого ґрунту - поради городникам
Людина тримає насіння сидератів. Фото: Pinterest

Ґрунт у теплиці швидко виснажується, якщо його не підживлювати після сезону. Навіть у грудні ситуацію можна виправити — достатньо посіяти холодостійкі сидерати, поки земля не промерзла.

Новини.LIVE розповідає, які сидерати варто сіяти взимку, щоб навесні отримати поживний і підготовлений ґрунт.

Які сидерати можна сіяти у теплиці взимку

Посів сидератів можливий навіть у грудні, якщо ґрунт не промерз. Для цього підходять холодостійкі культури, які добре переносять зиму та швидко сходять навесні:

  • озиме жито;
  • гірчиця біла;
  • фацелія;
  • віка;
  • редька олійна;
  • люпин і конюшина.

Такі рослини насичують ґрунт поживними речовинами й захищають його від виснаження.

Як правильно посіяти сидерати

Перед посівом приберіть залишки рослин і продезінфікуйте теплицю. Насіння можна висівати:

  • рядками 
  • суцільним килимом (приблизно 10 г на 1 м²).

Після цього злегка загорніть насіння граблями та залиште до весни.

Чому це вигідно для городника

Навесні "сплячі" сидерати прокидаються першими, швидко нарощують зелену масу та:

  • покращують структуру ґрунту;
  • збагачують землю азотом;
  • зменшують кількість шкідників і грибків;
  • економлять час на весняні роботи.

Через 3-4 тижні після сходів зелень скошують і перекопують або залишають як мульчу.

грудень поради ефективні способи теплиця сидерат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
