Які сидерати посіяти в теплиці у грудні для родючого ґрунту - поради городникам

Ґрунт у теплиці буде родючим — зимовий посів сидератів
Ґрунт у теплиці швидко виснажується, якщо його не підживлювати після сезону. Навіть у грудні ситуацію можна виправити — достатньо посіяти холодостійкі сидерати, поки земля не промерзла.
Новини.LIVE розповідає, які сидерати варто сіяти взимку, щоб навесні отримати поживний і підготовлений ґрунт.
Які сидерати можна сіяти у теплиці взимку
Посів сидератів можливий навіть у грудні, якщо ґрунт не промерз. Для цього підходять холодостійкі культури, які добре переносять зиму та швидко сходять навесні:
- озиме жито;
- гірчиця біла;
- фацелія;
- віка;
- редька олійна;
- люпин і конюшина.
Такі рослини насичують ґрунт поживними речовинами й захищають його від виснаження.
Як правильно посіяти сидерати
Перед посівом приберіть залишки рослин і продезінфікуйте теплицю. Насіння можна висівати:
- рядками
- суцільним килимом (приблизно 10 г на 1 м²).
Після цього злегка загорніть насіння граблями та залиште до весни.
Чому це вигідно для городника
Навесні "сплячі" сидерати прокидаються першими, швидко нарощують зелену масу та:
- покращують структуру ґрунту;
- збагачують землю азотом;
- зменшують кількість шкідників і грибків;
- економлять час на весняні роботи.
Через 3-4 тижні після сходів зелень скошують і перекопують або залишають як мульчу.
