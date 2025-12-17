Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посипте грядки у лютому 2026 — ефект кращий за золу

Посипте грядки у лютому 2026 — ефект кращий за золу

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 03:13
Чим посипати грядки у лютому 2026 - яке добриво краще за золу
Людина удобрює город. Фото: iStockphoto

У лютому 2026 року городники можуть заздалегідь підготувати ґрунт до сезону й суттєво підвищити майбутній урожай. Агрономи назвали просте й доступне добриво, яке працює ефективніше за золу та компост.

Новини.LIVE розповідає, чим посипати грядки у лютому, щоб відновити ґрунт і підвищити його родючість без зайвих витрат.

Реклама
Читайте також:

Чим удобрити грядки у лютому 2026 року

Фахівці радять звернути увагу на доломітове борошно — доступне мінеральне добриво, яке не лише підживлює ґрунт, а й відновлює його структуру. Його можна вносити навіть по мерзлій землі або снігу.

Основні переваги доломітового борошна

  • Знижує кислотність ґрунту.
  • Насичує землю кальцієм і магнієм.
  • Покращує засвоєння поживних речовин.
  • Працює довше, ніж зола та перегній.

Як правильно застосовувати

Добриво рівномірно розсипають по грядках у суху погоду без перекопування. За зиму й ранню весну поживні елементи поступово проникнуть у ґрунт, не порушуючи природні біопроцеси. В середньому достатньо 200-400 г на квадратний метр, залежно від кислотності ґрунту.

Коли підживлення не потрібне

Якщо рослини потужні, добре плодоносять і ґрунт родючий, додаткове втручання може зашкодити. Надлишок добрив здатен порушити баланс поживних речовин і пригальмувати розвиток кореневої системи. У такому разі краще дати грядкам "відпочити" до весни.

Ми вже писали про те, у яких випадках зимова пересадка є необхідною.

Раніше пояснювали те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Детальніше розповідали про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

        

врожай поради добрива город сад ефективні способи
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації