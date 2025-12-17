Чим посипати грядки у лютому 2026 - яке добриво краще за золу

Людина удобрює город. Фото: iStockphoto

У лютому 2026 року городники можуть заздалегідь підготувати ґрунт до сезону й суттєво підвищити майбутній урожай. Агрономи назвали просте й доступне добриво, яке працює ефективніше за золу та компост.

Новини.LIVE розповідає, чим посипати грядки у лютому, щоб відновити ґрунт і підвищити його родючість без зайвих витрат.

Чим удобрити грядки у лютому 2026 року

Фахівці радять звернути увагу на доломітове борошно — доступне мінеральне добриво, яке не лише підживлює ґрунт, а й відновлює його структуру. Його можна вносити навіть по мерзлій землі або снігу.

Основні переваги доломітового борошна

Знижує кислотність ґрунту.

Насичує землю кальцієм і магнієм.

Покращує засвоєння поживних речовин.

Працює довше, ніж зола та перегній.

Як правильно застосовувати

Добриво рівномірно розсипають по грядках у суху погоду без перекопування. За зиму й ранню весну поживні елементи поступово проникнуть у ґрунт, не порушуючи природні біопроцеси. В середньому достатньо 200-400 г на квадратний метр, залежно від кислотності ґрунту.

Коли підживлення не потрібне

Якщо рослини потужні, добре плодоносять і ґрунт родючий, додаткове втручання може зашкодити. Надлишок добрив здатен порушити баланс поживних речовин і пригальмувати розвиток кореневої системи. У такому разі краще дати грядкам "відпочити" до весни.

