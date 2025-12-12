Відео
Головна Дім та город Останній шанс перед морозами — розчин, що оздоровлює ґрунт

Останній шанс перед морозами — розчин, що оздоровлює ґрунт

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 19:00
Як підготувати ґрунт перед морозами та підвищити родючість дріжджовим розчином
Людина удобрює ґрунт. Фото: iStockphoto

Перед справжніми морозами город можна швидко підживити простим дріжджовим розчином. Він активує мікроорганізми, прискорює переробку органіки та допомагає ґрунту зберегти родючість до весни.

Новини.LIVE розповідає, який розчин допомагає землі стати родючішою до весни.

Читайте також:

Чому дріжджовий розчин варто внести саме зараз

На початку грудня ґрунт ще здатен активно працювати. Дріжджі стимулюють розвиток корисних мікроорганізмів, які розкладають органічні рештки навіть за низьких температур. Це дозволяє землі швидше відновлювати структуру та накопичувати поживні речовини.

Як приготувати корисний розчин

Вам знадобиться:

  • 10 г сухих дріжджів;
  • 1 склянка теплої води;
  • 1 ч. л. цукру або меду — для активації дріжджів.

Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор, перемішайте та влийте у 10 л води. Після цього пролийте грядки, особливо ті, куди раніше вносили компост, перегній чи листя.

Як діють дріжджі у ґрунті

  • Стимулюють розмноження ґрунтових бактерій.
  • Прискорюють перетворення органіки на біогумус.
  • Підвищують родючість та повітропроникність ґрунту.
  • Сприяють збереженню тепла у верхньому шарі землі.

Активні процеси тривають навіть узимку, тому до весни ґрунт стає пухким, здоровим і готовим до рясного плодоношення.

Ми пояснювали те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

Також розповідали про те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Раніше повідомлялося про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

морози поради город сад підживлення
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
