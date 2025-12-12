Как подготовить почву перед морозами и повысить плодородие дрожжевым раствором

Последний шанс перед морозами — раствор, оздоравливающий почву
Перед настоящими морозами огород можно быстро подкормить простым дрожжевым раствором. Он активирует микроорганизмы, ускоряет переработку органики и помогает почве сохранить плодородие до весны.
Новини.LIVE рассказывает, какой раствор помогает земле стать более плодородной до весны.
Почему дрожжевой раствор стоит внести именно сейчас
В начале декабря почва еще способна активно работать. Дрожжи стимулируют развитие полезных микроорганизмов, которые разлагают органические остатки даже при низких температурах. Это позволяет земле быстрее восстанавливать структуру и накапливать питательные вещества.
Как приготовить полезный раствор
Вам понадобится:
- 10 г сухих дрожжей;
- 1 стакан теплой воды;
- 1 ч. л. сахара или меда — для активации дрожжей.
Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар, перемешайте и влейте в 10 л воды. После этого пролейте грядки, особенно те, куда ранее вносили компост, перегной или листья.
Как действуют дрожжи в почве
- Стимулируют размножение почвенных бактерий.
- Ускоряют превращение органики в биогумус.
- Повышают плодородие и воздухопроницаемость почвы.
- Способствуют сохранению тепла в верхнем слое земли.
Активные процессы продолжаются даже зимой, поэтому к весне почва становится рыхлой, здоровой и готовой к обильному плодоношению.
