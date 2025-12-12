Видео
Главная Дом и огород Последний шанс перед морозами — раствор, оздоравливающий почву

Последний шанс перед морозами — раствор, оздоравливающий почву

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 19:00
Как подготовить почву перед морозами и повысить плодородие дрожжевым раствором
Человек удобряет почву. Фото: iStockphoto

Перед настоящими морозами огород можно быстро подкормить простым дрожжевым раствором. Он активирует микроорганизмы, ускоряет переработку органики и помогает почве сохранить плодородие до весны.

Новини.LIVE рассказывает, какой раствор помогает земле стать более плодородной до весны.

Читайте также:

Почему дрожжевой раствор стоит внести именно сейчас

В начале декабря почва еще способна активно работать. Дрожжи стимулируют развитие полезных микроорганизмов, которые разлагают органические остатки даже при низких температурах. Это позволяет земле быстрее восстанавливать структуру и накапливать питательные вещества.

Как приготовить полезный раствор

Вам понадобится:

  • 10 г сухих дрожжей;
  • 1 стакан теплой воды;
  • 1 ч. л. сахара или меда — для активации дрожжей.

Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар, перемешайте и влейте в 10 л воды. После этого пролейте грядки, особенно те, куда ранее вносили компост, перегной или листья.

Как действуют дрожжи в почве

  • Стимулируют размножение почвенных бактерий.
  • Ускоряют превращение органики в биогумус.
  • Повышают плодородие и воздухопроницаемость почвы.
  • Способствуют сохранению тепла в верхнем слое земли.

Активные процессы продолжаются даже зимой, поэтому к весне почва становится рыхлой, здоровой и готовой к обильному плодоношению.

Мы объясняли то, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

Также рассказывали о том, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Ранее сообщалось о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
