Что сделать на огороде и в саду зимой - важные работы, подготовка почвы, севооборот и уход перед весной

Зимняя пауза — лучшее время подготовить огород и сад к новому сезону. Несколько простых шагов сейчас помогут сэкономить силы весной и обеспечить основу для будущего урожая.

рассказывает о важнейших зимних работах, которые стоит выполнить до праздников.

Укройте грядки защитным слоем

В зимний период почва нуждается в дополнительной защите. Сухие листья, солома или компост удерживают тепло, сохраняют структуру земли и защищают корни от морозов. За несколько месяцев такая органика превратится в естественное питание, а весной землю не придется перекапывать — достаточно будет лишь разрыхлить верхний слой.

Продумайте схему будущих посадок

Зимнее время идеально, чтобы вспомнить, что росло в этом году, и составить план севооборота. Это поможет уменьшить риски болезней и повысить урожайность. Хорошо работают такие пары:

После бобовых — капуста,

После огурцов — корнеплоды,

Пасленовые возвращают на грядку только через 3-4 года.

Такой подход сбалансирует почву и дает лучший старт следующему сезону.

Осмотрите запасы семян и подготовьте инструменты

Переберите пакетики с семенами: просроченные — отложите, отсутствующие — добавьте в список покупок. Зимой цены традиционно ниже, поэтому это выгодно. Не забудьте и об инвентаре: лопаты, грабли, секаторы нужно почистить, заточить и смазать. Это сэкономит много времени весной, когда работы будет значительно больше.

Наведите порядок в теплице и компосте

Теплицу стоит помыть внутри, убрать остатки почвы и провести профилактику от грибковых спор. Сейчас также время заложить новую компостную кучу и накрыть ее, чтобы тепло удерживалось дольше и процесс переработки материалов не останавливался зимой.

