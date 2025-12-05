Что сделать на огороде и в саду зимой - важные работы, подготовка почвы, севооборот и уход перед весной

Что обязательно сделать на огороде и в саду уже сейчас
Зимняя пауза — лучшее время подготовить огород и сад к новому сезону. Несколько простых шагов сейчас помогут сэкономить силы весной и обеспечить основу для будущего урожая.
Новини.LIVE рассказывает о важнейших зимних работах, которые стоит выполнить до праздников.
Укройте грядки защитным слоем
В зимний период почва нуждается в дополнительной защите. Сухие листья, солома или компост удерживают тепло, сохраняют структуру земли и защищают корни от морозов. За несколько месяцев такая органика превратится в естественное питание, а весной землю не придется перекапывать — достаточно будет лишь разрыхлить верхний слой.
Продумайте схему будущих посадок
Зимнее время идеально, чтобы вспомнить, что росло в этом году, и составить план севооборота. Это поможет уменьшить риски болезней и повысить урожайность. Хорошо работают такие пары:
- После бобовых — капуста,
- После огурцов — корнеплоды,
- Пасленовые возвращают на грядку только через 3-4 года.
Такой подход сбалансирует почву и дает лучший старт следующему сезону.
Осмотрите запасы семян и подготовьте инструменты
Переберите пакетики с семенами: просроченные — отложите, отсутствующие — добавьте в список покупок. Зимой цены традиционно ниже, поэтому это выгодно. Не забудьте и об инвентаре: лопаты, грабли, секаторы нужно почистить, заточить и смазать. Это сэкономит много времени весной, когда работы будет значительно больше.
Наведите порядок в теплице и компосте
Теплицу стоит помыть внутри, убрать остатки почвы и провести профилактику от грибковых спор. Сейчас также время заложить новую компостную кучу и накрыть ее, чтобы тепло удерживалось дольше и процесс переработки материалов не останавливался зимой.
Мы объясняли то, когда можно пересаживать цветы в декабре и когда этого делать не стоит.
Также рассказывали о том, когда срывать листья алоэ и как правильно их хранить.
Ранее сообщалось о том, как сделать раствор и обработать смородину без ошибок.
Читайте Новини.LIVE!