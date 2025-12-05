Що зробити на городі та в саду взимку - важливі роботи, підготовка ґрунту, сівозміна та догляд перед весною

Засніжений сад. Фото: Freepik

Зимова пауза — найкращий час підготувати город і сад до нового сезону. Кілька простих кроків зараз допоможуть зекономити сили навесні та забезпечити основу для майбутнього врожаю.

Новини.LIVE розповідає про найважливіші зимові роботи, які варто виконати до свят.

Укрийте грядки захисним шаром

У зимовий період ґрунт потребує додаткового захисту. Сухе листя, солома або компост утримують тепло, зберігають структуру землі та захищають корені від морозів. За кілька місяців така органіка перетвориться на природне живлення, а весною землю не доведеться перекопувати — достатньо буде лише розпушити верхній шар.

Продумайте схему майбутніх посадок

Зимовий час ідеальний, щоб згадати, що росло цього року, та скласти план сівозміни. Це допоможе зменшити ризики хвороб і підвищити врожайність. Добре працюють такі пари:

Після бобових — капуста,

Після огірків — коренеплоди,

Пасльонові повертають на грядку лише через 3-4 роки.

Такий підхід збалансовує ґрунт і дає кращий старт наступному сезону.

Огляньте запаси насіння та підготуйте інструменти

Переберіть пакетики із насінням: прострочене — відкладіть, відсутнє — додайте в список покупок. Взимку ціни традиційно нижчі, тому це вигідно. Не забудьте й про інвентар: лопати, граблі, секатори потрібно почистити, заточити та змастити. Це зекономить багато часу навесні, коли роботи буде значно більше.

Наведіть лад у теплиці та компості

Теплицю варто помити всередині, прибрати залишки ґрунту та провести профілактику від грибкових спор. Зараз також час закласти нову компостну купу та накрити її, щоб тепло утримувалося довше й процес переробки матеріалів не зупинявся взимку.

