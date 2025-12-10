Что рассыпать под смородину для большого урожая - советы, уход и подкормка

Подкормка куста смородины. Фото: Shutterstock

Чтобы смородина давала много крупных и сладких ягод, важно правильно подготовить кусты весной и добавить одну простую подкормку. Она существенно усиливает цветение и формирование завязи уже в первый сезон.

Новини.LIVE объясняет, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами, чтобы урожай был максимально обильным.

Как обеспечить смородине обильный урожай

Смородина требует регулярного весеннего ухода: омолаживающей обрезки, обкапывания и рыхления почвы. Чрезмерное количество побегов только отнимает силы, поэтому удаляют старые, больные и поврежденные ветви.

Основные правила ухода за растением

Обрезка — удаляют все, что не будет плодоносить.

Рыхление почвы — обеспечивает доступ воздуха к корням.

Полив — 2-3 раза в неделю в период активного роста.

Главный секрет: древесная зола

Самая эффективная подкормка для смородины — древесная зола. Она содержит калий, кальций и микроэлементы, которые отвечают за количество и качество ягод. Зола также улучшает структуру почвы и снижает ее кислотность, создавая идеальные условия для активного плодоношения.

Как правильно применять

Отмерьте 500 г золы под каждый куст.

Рассыпайте на расстоянии 25 см от основания.

После внесения слегка разрыхлите почву и проведите полив.

Почему это работает

Калий из золы стимулирует обильное цветение и формирование крупных ягод, а щелочная среда защищает куст от грибковых болезней. Результат — устойчивая, здоровая смородина и заметно больший урожай.

