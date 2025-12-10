Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Секрет обильной смородины — это средство работает безотказно

Секрет обильной смородины — это средство работает безотказно

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 01:12
Что рассыпать под смородину для большого урожая - советы, уход и подкормка
Подкормка куста смородины. Фото: Shutterstock

Чтобы смородина давала много крупных и сладких ягод, важно правильно подготовить кусты весной и добавить одну простую подкормку. Она существенно усиливает цветение и формирование завязи уже в первый сезон.

Новини.LIVE объясняет, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами, чтобы урожай был максимально обильным.

Реклама
Читайте также:

Как обеспечить смородине обильный урожай

Смородина требует регулярного весеннего ухода: омолаживающей обрезки, обкапывания и рыхления почвы. Чрезмерное количество побегов только отнимает силы, поэтому удаляют старые, больные и поврежденные ветви.

Основные правила ухода за растением

  • Обрезка — удаляют все, что не будет плодоносить.
  • Рыхление почвы — обеспечивает доступ воздуха к корням.
  • Полив — 2-3 раза в неделю в период активного роста.

Главный секрет: древесная зола

Самая эффективная подкормка для смородины — древесная зола. Она содержит калий, кальций и микроэлементы, которые отвечают за количество и качество ягод. Зола также улучшает структуру почвы и снижает ее кислотность, создавая идеальные условия для активного плодоношения.

Как правильно применять

  • Отмерьте 500 г золы под каждый куст.
  • Рассыпайте на расстоянии 25 см от основания.
  • После внесения слегка разрыхлите почву и проведите полив.

Почему это работает

Калий из золы стимулирует обильное цветение и формирование крупных ягод, а щелочная среда защищает куст от грибковых болезней. Результат — устойчивая, здоровая смородина и заметно больший урожай.

Мы уже писали о том, как восстановить почву и предотвратить повторное появление мха.

Ранее объясняли то, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

Подробнее рассказывали о том, какие культуры лучше всего подходят для зимнего посева.

советы огород сад Смородина подкормка
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации