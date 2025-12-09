Как восстановить почву в теплице, если она позеленела и покрылась мхом - простые шаги

Зеленый налет в теплице — как очистить и оживить землю
Позеленение почвы и появление мха в теплице — признак закисления, избыточной влаги и плохой циркуляции воздуха. Своевременная очистка и правильная обработка вернут земле нормальное состояние.
Новини.LIVE рассказывает, как восстановить почву и предотвратить повторное появление мха.
Почему в теплице появляется мох
Позеленение почвы — сигнал, что земля потеряла нормальный баланс. Чаще всего это случается из-за избыточной влаги, уплотнения земли и повышенной кислотности. Мох быстро разрастается, ухудшает насыщение корней кислородом и снижает урожайность.
Основные причины проблемы
- Закисление почвы после частых поливов или недостаточного дренажа.
- Высокая плотность земли, не пропускающая воздух.
- Повышенная влажность и редкое проветривание теплицы.
- Недостаток минералов, усугубляющий дисбаланс почвенной среды.
Как восстановить землю и избавиться от мха
Сначала важно снять верхний слой почвы, где скопился мох и зеленый налет. Далее проводят обработку 3% раствором железного купороса — он обеззараживает поверхность и останавливает развитие мха. После этого почву раскисляют известью и вносят питательные удобрения для восстановления минерального состава.
Как предотвратить позеленение почвы
- Регулярно проветривать теплицу.
- Контролировать полив, избегая застоя воды.
- Периодически рыхлить землю.
- Использовать органические и минеральные добавки для поддержания баланса.
Мы уже писали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.
Ранее объясняли то, какой цветок высаживают зимой и как сделать это правильно.
Подробнее рассказывали о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму.
Читайте Новини.LIVE!