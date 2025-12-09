Видео
Україна
Зеленый налет в теплице — как очистить и оживить землю

Зеленый налет в теплице — как очистить и оживить землю

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 02:45
Как восстановить почву в теплице, если она позеленела и покрылась мхом - простые шаги
Теплица в заснеженном саду. Фото: iStockphoto

Позеленение почвы и появление мха в теплице — признак закисления, избыточной влаги и плохой циркуляции воздуха. Своевременная очистка и правильная обработка вернут земле нормальное состояние.

Новини.LIVE рассказывает, как восстановить почву и предотвратить повторное появление мха.

Читайте также:

Почему в теплице появляется мох

Позеленение почвы — сигнал, что земля потеряла нормальный баланс. Чаще всего это случается из-за избыточной влаги, уплотнения земли и повышенной кислотности. Мох быстро разрастается, ухудшает насыщение корней кислородом и снижает урожайность.

Основные причины проблемы

  • Закисление почвы после частых поливов или недостаточного дренажа.
  • Высокая плотность земли, не пропускающая воздух.
  • Повышенная влажность и редкое проветривание теплицы.
  • Недостаток минералов, усугубляющий дисбаланс почвенной среды.

Как восстановить землю и избавиться от мха

Сначала важно снять верхний слой почвы, где скопился мох и зеленый налет. Далее проводят обработку 3% раствором железного купороса — он обеззараживает поверхность и останавливает развитие мха. После этого почву раскисляют известью и вносят питательные удобрения для восстановления минерального состава.

Как предотвратить позеленение почвы

  • Регулярно проветривать теплицу.
  • Контролировать полив, избегая застоя воды.
  • Периодически рыхлить землю.
  • Использовать органические и минеральные добавки для поддержания баланса.

Мы уже писали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Ранее объясняли то, какой цветок высаживают зимой и как сделать это правильно.

Подробнее рассказывали о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
