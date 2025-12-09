Як відновити ґрунт у теплиці, якщо він позеленів і покрився мохом - прості кроки

Теплиця у засніженому саду. Фото: iStockphoto

Позеленіння ґрунту та поява моху в теплиці — ознака закислення, надмірної вологи й поганої циркуляції повітря. Вчасне очищення та правильна обробка повернуть землі нормальний стан.

Новини.LIVE розповідає, як відновити ґрунт і запобігти повторній появі моху.

Чому в теплиці з’являється мох

Позеленіння ґрунту — сигнал, що земля втратила нормальний баланс. Найчастіше це трапляється через надлишкову вологу, ущільнення землі та підвищену кислотність. Мох швидко розростається, погіршує насичення коренів киснем і знижує врожайність.

Основні причини проблеми

Закислення ґрунту після частих поливів або недостатнього дренажу.

Висока щільність землі, що не пропускає повітря.

Підвищена вологість і рідкісне провітрювання теплиці.

Нестача мінералів, що посилює дисбаланс ґрунтового середовища.

Як відновити землю та позбутися моху

Спочатку важливо зняти верхній шар ґрунту, де накопичився мох і зелений наліт. Далі проводять обробку 3% розчином залізного купоросу — він знезаражує поверхню та зупиняє розвиток моху. Після цього ґрунт розкислюють вапном і вносять поживні добрива для відновлення мінерального складу.

Як запобігти позеленінню ґрунту

Регулярно провітрювати теплицю.

Контролювати полив, уникаючи застою води.

Періодично розпушувати землю.

Використовувати органічні й мінеральні добавки для підтримки балансу.

