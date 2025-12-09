Видео
Главная Дом и огород Что сеять в декабре и январе — культуры для самой удачной рассады

Что сеять в декабре и январе — культуры для самой удачной рассады

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 07:32
Что посадить на рассаду зимой - цветы и овощи, которые стоит сеять в декабре-январе
Рассада в горшках. Фото: Freepik

В середине зимы можно успешно высеять цветы и овощи, которые требуют долгого периода вегетации. Декабрь и январь — идеальное время для старта рассады, чтобы весной получить сильные и ранние саженцы.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры лучше всего подходят для зимнего посева и как правильно подготовить семена.

Читайте также:

Какие цветы стоит сеять зимой

В декабре-январе чаще всего высевают цветы с длительным периодом роста: лобелию, бегонию и петунию. Лобелию располагают на поверхности субстрата и слегка присыпают почвой. Бегонию сеют в неглубокую посудину и накрывают пленкой. Петунию смешивают с песком и равномерно распределяют по поверхности почвы. Все культуры нуждаются в теплой воде и стабильном тепле.

Какие овощи сажать в декабре-январе

Опытные огородники советуют высевать перец и баклажаны — эти культуры имеют медленное развитие, поэтому зимний старт позволяет перенести готовую рассаду в парник уже в конце марта. Семена кладут в увлажненную землю на глубину 2-3 мм и накрывают пленкой.

В чем высевать рассаду

Для посева подойдут специальные контейнеры, но можно использовать и подручные емкости:

  • стаканчики от йогурта или сметаны;
  • одноразовые формы;
  • небольшие пластиковые контейнеры.

Что можно посеять позже

Помидоры стоит сеять не раньше конца февраля. Так вы получите крепкую рассаду для теплицы, которую можно высадить уже в начале весны. Такой срок позволяет сеянцам развиваться равномерно и избежать перерастания к моменту высадки.

Мы уже рассказывали о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

Также ранее объясняли то, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Подробнее мы рассказывали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

овощи зима цветы советы рассада
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
