Що посадити на розсаду взимку - квіти та овочі, які варто сіяти в грудні-січні

У середині зими можна успішно висіяти квіти та овочі, які потребують довгого періоду вегетації. Грудень і січень — ідеальний час для старту розсади, щоб навесні отримати сильні та ранні саджанці.

які культури найкраще підходять для зимового посіву та як правильно підготувати насіння.

Які квіти варто сіяти взимку

У грудні–січні найчастіше висівають квіти з тривалим періодом росту: лобелію, бегонію та петунію. Лобелію розташовують на поверхні субстрату й злегка присипають ґрунтом. Бегонію сіють у неглибоку посудину та накривають плівкою. Петунію змішують із піском і рівномірно розподіляють по поверхні ґрунту. Усі культури потребують теплої води та стабільного тепла.

Які овочі садити в грудні–січні

Досвідчені городники радять висівати перець та баклажани — ці культури мають повільний розвиток, тому зимовий старт дає змогу перенести готову розсаду в парник уже наприкінці березня. Насіння кладуть у зволожену землю на глибину 2-3 мм та накривають плівкою.

У чому висівати розсаду

Для посіву підійдуть спеціальні контейнери, але можна використати й підручні ємності:

стаканчики від йогурту чи сметани;

одноразові форми;

невеликі пластикові контейнери.

Що можна посіяти пізніше

Помідори варто сіяти не раніше кінця лютого. Так ви отримаєте міцну розсаду для теплиці, яку можна висадити вже на початку весни. Такий термін дозволяє сіянцям розвиватися рівномірно й уникнути переростання до моменту висадки.

