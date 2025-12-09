Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що сіяти в грудні та січні — культури для найвдалішої розсади

Що сіяти в грудні та січні — культури для найвдалішої розсади

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 07:32
Що посадити на розсаду взимку - квіти та овочі, які варто сіяти в грудні-січні
Розсада в горщиках. Фото: Freepik

У середині зими можна успішно висіяти квіти та овочі, які потребують довгого періоду вегетації. Грудень і січень — ідеальний час для старту розсади, щоб навесні отримати сильні та ранні саджанці.

Новини.LIVE розповідає, які культури найкраще підходять для зимового посіву та як правильно підготувати насіння.

Реклама
Читайте також:

Які квіти варто сіяти взимку

У грудні–січні найчастіше висівають квіти з тривалим періодом росту: лобелію, бегонію та петунію. Лобелію розташовують на поверхні субстрату й злегка присипають ґрунтом. Бегонію сіють у неглибоку посудину та накривають плівкою. Петунію змішують із піском і рівномірно розподіляють по поверхні ґрунту. Усі культури потребують теплої води та стабільного тепла.

Які овочі садити в грудні–січні

Досвідчені городники радять висівати перець та баклажани — ці культури мають повільний розвиток, тому зимовий старт дає змогу перенести готову розсаду в парник уже наприкінці березня. Насіння кладуть у зволожену землю на глибину 2-3 мм та накривають плівкою.

У чому висівати розсаду

Для посіву підійдуть спеціальні контейнери, але можна використати й підручні ємності:

  • стаканчики від йогурту чи сметани;
  • одноразові форми;
  • невеликі пластикові контейнери.

Що можна посіяти пізніше

Помідори варто сіяти не раніше кінця лютого. Так ви отримаєте міцну розсаду для теплиці, яку можна висадити вже на початку весни. Такий термін дозволяє сіянцям розвиватися рівномірно й уникнути переростання до моменту висадки.

Ми вже розповідали про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

Також раніше пояснювали те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Детальніше ми розповідали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

овочі зима квіти поради розсада
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації