Чем посыпать грядки в феврале 2026 - какое удобрение лучше золы

В феврале 2026 года огородники могут заранее подготовить почву к сезону и существенно повысить будущий урожай. Агрономы назвали простое и доступное удобрение, которое работает эффективнее золы и компоста.

Новини.LIVE рассказывает, чем посыпать грядки в феврале, чтобы восстановить почву и повысить ее плодородие без лишних затрат.

Чем удобрить грядки в феврале 2026 года

Специалисты советуют обратить внимание на доломитовую муку — доступное минеральное удобрение, которое не только подпитывает почву, но и восстанавливает ее структуру. Ее можно вносить даже по мерзлой земле или снегу.

Основные преимущества доломитовой муки

Снижает кислотность почвы.

Насыщает землю кальцием и магнием.

Улучшает усвоение питательных веществ.

Работает дольше, чем зола и перегной.

Как правильно применять

Удобрение равномерно рассыпают по грядкам в сухую погоду без перекопки. За зиму и раннюю весну питательные элементы постепенно проникнут в почву, не нарушая естественные биопроцессы. В среднем достаточно 200-400 г на квадратный метр, в зависимости от кислотности почвы.

Когда подкормка не нужна

Если растения мощные, хорошо плодоносят и почва плодородная, дополнительное вмешательство может навредить. Избыток удобрений способен нарушить баланс питательных веществ и притормозить развитие корневой системы. В таком случае лучше дать грядкам "отдохнуть" до весны.

