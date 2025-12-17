Чем посыпать грядки в феврале 2026 - какое удобрение лучше золы

Посыпьте грядки в феврале 2026 года — эффект лучше золы
В феврале 2026 года огородники могут заранее подготовить почву к сезону и существенно повысить будущий урожай. Агрономы назвали простое и доступное удобрение, которое работает эффективнее золы и компоста.
Новини.LIVE рассказывает, чем посыпать грядки в феврале, чтобы восстановить почву и повысить ее плодородие без лишних затрат.
Чем удобрить грядки в феврале 2026 года
Специалисты советуют обратить внимание на доломитовую муку — доступное минеральное удобрение, которое не только подпитывает почву, но и восстанавливает ее структуру. Ее можно вносить даже по мерзлой земле или снегу.
Основные преимущества доломитовой муки
- Снижает кислотность почвы.
- Насыщает землю кальцием и магнием.
- Улучшает усвоение питательных веществ.
- Работает дольше, чем зола и перегной.
Как правильно применять
Удобрение равномерно рассыпают по грядкам в сухую погоду без перекопки. За зиму и раннюю весну питательные элементы постепенно проникнут в почву, не нарушая естественные биопроцессы. В среднем достаточно 200-400 г на квадратный метр, в зависимости от кислотности почвы.
Когда подкормка не нужна
Если растения мощные, хорошо плодоносят и почва плодородная, дополнительное вмешательство может навредить. Избыток удобрений способен нарушить баланс питательных веществ и притормозить развитие корневой системы. В таком случае лучше дать грядкам "отдохнуть" до весны.
