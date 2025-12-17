Видео
Главная Дом и огород Посыпьте грядки в феврале 2026 года — эффект лучше золы

Посыпьте грядки в феврале 2026 года — эффект лучше золы

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 03:13
Чем посыпать грядки в феврале 2026 - какое удобрение лучше золы
Человек удобряет огород. Фото: iStockphoto

В феврале 2026 года огородники могут заранее подготовить почву к сезону и существенно повысить будущий урожай. Агрономы назвали простое и доступное удобрение, которое работает эффективнее золы и компоста.

Новини.LIVE рассказывает, чем посыпать грядки в феврале, чтобы восстановить почву и повысить ее плодородие без лишних затрат.

Читайте также:

Чем удобрить грядки в феврале 2026 года

Специалисты советуют обратить внимание на доломитовую муку — доступное минеральное удобрение, которое не только подпитывает почву, но и восстанавливает ее структуру. Ее можно вносить даже по мерзлой земле или снегу.

Основные преимущества доломитовой муки

  • Снижает кислотность почвы.
  • Насыщает землю кальцием и магнием.
  • Улучшает усвоение питательных веществ.
  • Работает дольше, чем зола и перегной.

Как правильно применять

Удобрение равномерно рассыпают по грядкам в сухую погоду без перекопки. За зиму и раннюю весну питательные элементы постепенно проникнут в почву, не нарушая естественные биопроцессы. В среднем достаточно 200-400 г на квадратный метр, в зависимости от кислотности почвы.

Когда подкормка не нужна

Если растения мощные, хорошо плодоносят и почва плодородная, дополнительное вмешательство может навредить. Избыток удобрений способен нарушить баланс питательных веществ и притормозить развитие корневой системы. В таком случае лучше дать грядкам "отдохнуть" до весны.

Мы уже писали о том, в каких случаях зимняя пересадка необходима.

Ранее объясняли то, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Подробнее рассказывали о том, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.

 

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
