Какие сидераты посеять в теплице в декабре для плодородной почвы - советы огородникам

Почва в теплице быстро истощается, если ее не подкармливать после сезона. Даже в декабре ситуацию можно исправить — достаточно посеять холодостойкие сидераты, пока земля не промерзла.

Новини.LIVE рассказывает, какие сидераты стоит сеять зимой, чтобы весной получить питательную и подготовленную почву.

Какие сидераты можно сеять в теплице зимой

Посев сидератов возможен даже в декабре, если почва не промерзла. Для этого подходят холодостойкие культуры, которые хорошо переносят зиму и быстро всходят весной:

озимая рожь;

горчица белая;

фацелия;

вика;

редька масличная;

люпин и клевер.

Такие растения насыщают почву питательными веществами и защищают ее от истощения.

Как правильно посеять сидераты

Перед посевом уберите остатки растений и продезинфицируйте теплицу. Семена можно высевать:

рядками

сплошным ковром (примерно 10 г на 1 м²).

После этого слегка заверните семена граблями и оставьте до весны.

Почему это выгодно для огородника

Весной "спящие" сидераты просыпаются первыми, быстро наращивают зеленую массу и:

улучшают структуру почвы;

обогащают землю азотом;

уменьшают количество вредителей и грибков;

экономят время на весенние работы.

Через 3-4 недели после всходов зелень скашивают и перекапывают или оставляют как мульчу.

