Україна
Главная Дом и огород Почва в теплице будет плодородной — зимний посев сидератов

Почва в теплице будет плодородной — зимний посев сидератов

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 03:13
Какие сидераты посеять в теплице в декабре для плодородной почвы - советы огородникам
Человек держит семена сидератов. Фото: Pinterest

Почва в теплице быстро истощается, если ее не подкармливать после сезона. Даже в декабре ситуацию можно исправить — достаточно посеять холодостойкие сидераты, пока земля не промерзла.

Новини.LIVE рассказывает, какие сидераты стоит сеять зимой, чтобы весной получить питательную и подготовленную почву.

Какие сидераты можно сеять в теплице зимой

Посев сидератов возможен даже в декабре, если почва не промерзла. Для этого подходят холодостойкие культуры, которые хорошо переносят зиму и быстро всходят весной:

  • озимая рожь;
  • горчица белая;
  • фацелия;
  • вика;
  • редька масличная;
  • люпин и клевер.

Такие растения насыщают почву питательными веществами и защищают ее от истощения.

Как правильно посеять сидераты

Перед посевом уберите остатки растений и продезинфицируйте теплицу. Семена можно высевать:

  • рядками
  • сплошным ковром (примерно 10 г на 1 м²).

После этого слегка заверните семена граблями и оставьте до весны.

Почему это выгодно для огородника

Весной "спящие" сидераты просыпаются первыми, быстро наращивают зеленую массу и:

  • улучшают структуру почвы;
  • обогащают землю азотом;
  • уменьшают количество вредителей и грибков;
  • экономят время на весенние работы.

Через 3-4 недели после всходов зелень скашивают и перекапывают или оставляют как мульчу.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
