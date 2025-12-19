Какие сидераты посеять в теплице в декабре для плодородной почвы - советы огородникам

Почва в теплице будет плодородной — зимний посев сидератов
Почва в теплице быстро истощается, если ее не подкармливать после сезона. Даже в декабре ситуацию можно исправить — достаточно посеять холодостойкие сидераты, пока земля не промерзла.
Новини.LIVE рассказывает, какие сидераты стоит сеять зимой, чтобы весной получить питательную и подготовленную почву.
Какие сидераты можно сеять в теплице зимой
Посев сидератов возможен даже в декабре, если почва не промерзла. Для этого подходят холодостойкие культуры, которые хорошо переносят зиму и быстро всходят весной:
- озимая рожь;
- горчица белая;
- фацелия;
- вика;
- редька масличная;
- люпин и клевер.
Такие растения насыщают почву питательными веществами и защищают ее от истощения.
Как правильно посеять сидераты
Перед посевом уберите остатки растений и продезинфицируйте теплицу. Семена можно высевать:
- рядками
- сплошным ковром (примерно 10 г на 1 м²).
После этого слегка заверните семена граблями и оставьте до весны.
Почему это выгодно для огородника
Весной "спящие" сидераты просыпаются первыми, быстро наращивают зеленую массу и:
- улучшают структуру почвы;
- обогащают землю азотом;
- уменьшают количество вредителей и грибков;
- экономят время на весенние работы.
Через 3-4 недели после всходов зелень скашивают и перекапывают или оставляют как мульчу.
Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.
Ранее объясняли то, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.
Подробнее рассказывали о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.
Читайте Новини.LIVE!