Как полезно использовать цитрусовые кожуры - для дома, кухни и растений

Кожуры цитрусовых творят чудеса — как применить их с пользой
Кожуры цитрусовых — это не мусор, а ценный ресурс, который можно использовать дома, на кухне, в саду и даже в уходе за растениями. Они заменяют химию, отпугивают вредителей и добавляют пользу в быту.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.
Зачем хранить цитрусовые кожуры
Кожура апельсинов и мандаринов содержит эфирные масла, витамины и ароматические вещества, которые можно использовать в быту, кулинарии и даже в саду. Она заменяет дорогие средства и работает не хуже покупных.
Для чая и напитков
- Высушите и измельчите цедру.
- Добавляйте в черный или зеленый чай.
- Напиток помогает укрепить иммунитет и предотвратить простуды.
В кулинарии
Молотую кожуру добавляют в:
- выпечку,
- соусы,
- маринады,
- блюда из мяса и птицы.
Для лечебных настоев
- Отвар из мандариновой кожуры помогает при простуде и бронхите.
- Для пищеварения настой принимают по 10-20 капель перед едой.
- Ароматические масла успокаивают нервную систему и снимают стресс (можно добавлять в ванну).
Защита от моли и неприятных запахов
- Положите сушеные кожуры в марлевые мешочки.
- Разместите в шкафах или кладовках — они отпугивают моль и поглощают затхлые запахи.
Против вредителей в саду и на огороде
- Против тли галловой: настаивают 0,5 кг сухих шкурок в 10 л воды 48 часов, подогревают, процеживают и разводят 1:2. Опрыскивают нижнюю сторону листьев.
- Цитрусовый запах также отпугивает мух, комаров и домашних муравьев.
Для ухода за кожей
- Мандариновая вода — натуральный тоник.
- Кожуру заливают холодной кипяченой водой на 24 часа, процеживают и используют для протирания лица.
Защита комнатных растений
- Настой из шкурок помогает от паутинного клеща.
- Свежие корки на вазоне отпугивают котов, которые грызут листья.
Как натуральная специя
- Мелко перемолотая цедра — ароматная приправа.
- Улучшает вкус блюд и стимулирует пищеварение.
