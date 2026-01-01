Видео
Главная Дом и огород Кожуры цитрусовых творят чудеса — как применить их с пользой

Кожуры цитрусовых творят чудеса — как применить их с пользой

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 23:57
Как полезно использовать цитрусовые кожуры - для дома, кухни и растений
Кожура апельсина в тарелке. Фото: iStockphoto

Кожуры цитрусовых — это не мусор, а ценный ресурс, который можно использовать дома, на кухне, в саду и даже в уходе за растениями. Они заменяют химию, отпугивают вредителей и добавляют пользу в быту.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

Читайте также:

Зачем хранить цитрусовые кожуры

Кожура апельсинов и мандаринов содержит эфирные масла, витамины и ароматические вещества, которые можно использовать в быту, кулинарии и даже в саду. Она заменяет дорогие средства и работает не хуже покупных.

Для чая и напитков

  • Высушите и измельчите цедру.
  • Добавляйте в черный или зеленый чай.
  • Напиток помогает укрепить иммунитет и предотвратить простуды.

В кулинарии

Молотую кожуру добавляют в:

  • выпечку,
  • соусы,
  • маринады,
  • блюда из мяса и птицы.

Для лечебных настоев

  • Отвар из мандариновой кожуры помогает при простуде и бронхите.
  • Для пищеварения настой принимают по 10-20 капель перед едой.
  • Ароматические масла успокаивают нервную систему и снимают стресс (можно добавлять в ванну).

Защита от моли и неприятных запахов

  • Положите сушеные кожуры в марлевые мешочки.
  • Разместите в шкафах или кладовках — они отпугивают моль и поглощают затхлые запахи.

Против вредителей в саду и на огороде

  • Против тли галловой: настаивают 0,5 кг сухих шкурок в 10 л воды 48 часов, подогревают, процеживают и разводят 1:2. Опрыскивают нижнюю сторону листьев.
  • Цитрусовый запах также отпугивает мух, комаров и домашних муравьев.

Для ухода за кожей

  • Мандариновая вода — натуральный тоник.
  • Кожуру заливают холодной кипяченой водой на 24 часа, процеживают и используют для протирания лица.

Защита комнатных растений

  • Настой из шкурок помогает от паутинного клеща.
  • Свежие корки на вазоне отпугивают котов, которые грызут листья.

Как натуральная специя

  • Мелко перемолотая цедра — ароматная приправа.
  • Улучшает вкус блюд и стимулирует пищеварение.

Мы уже писали о том, зачем перекапывать кусты зимой и как сделать это правильно.

Ранее объясняли то, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Подробнее рассказывали о том, какие удобрения стоит использовать зимой.

растения советы цитрусовые дом кухня эффективные способы
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
