Как полезно использовать цитрусовые кожуры - для дома, кухни и растений

Кожура апельсина в тарелке. Фото: iStockphoto

Кожуры цитрусовых — это не мусор, а ценный ресурс, который можно использовать дома, на кухне, в саду и даже в уходе за растениями. Они заменяют химию, отпугивают вредителей и добавляют пользу в быту.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

Зачем хранить цитрусовые кожуры

Кожура апельсинов и мандаринов содержит эфирные масла, витамины и ароматические вещества, которые можно использовать в быту, кулинарии и даже в саду. Она заменяет дорогие средства и работает не хуже покупных.

Для чая и напитков

Высушите и измельчите цедру.

Добавляйте в черный или зеленый чай.

Напиток помогает укрепить иммунитет и предотвратить простуды.

В кулинарии

Молотую кожуру добавляют в:

выпечку,

соусы,

маринады,

блюда из мяса и птицы.

Для лечебных настоев

Отвар из мандариновой кожуры помогает при простуде и бронхите.

Для пищеварения настой принимают по 10-20 капель перед едой.

Ароматические масла успокаивают нервную систему и снимают стресс (можно добавлять в ванну).

Защита от моли и неприятных запахов

Положите сушеные кожуры в марлевые мешочки.

Разместите в шкафах или кладовках — они отпугивают моль и поглощают затхлые запахи.

Против вредителей в саду и на огороде

Против тли галловой: настаивают 0,5 кг сухих шкурок в 10 л воды 48 часов, подогревают, процеживают и разводят 1:2. Опрыскивают нижнюю сторону листьев.

Цитрусовый запах также отпугивает мух, комаров и домашних муравьев.

Для ухода за кожей

Мандариновая вода — натуральный тоник.

Кожуру заливают холодной кипяченой водой на 24 часа, процеживают и используют для протирания лица.

Защита комнатных растений

Настой из шкурок помогает от паутинного клеща.

Свежие корки на вазоне отпугивают котов, которые грызут листья.

Как натуральная специя

Мелко перемолотая цедра — ароматная приправа.

Улучшает вкус блюд и стимулирует пищеварение.

