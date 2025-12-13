Почему надо перекапывать смородину и малину в декабре - польза зимнего рыхления

Малину и смородину нужно перекопать уже в декабре — вот почему
В декабре садоводы советуют перекапывать почву под смородиной и малиной, чтобы сохранить кусты здоровыми и подготовить их к урожаю. Это простая зимняя процедура с большим эффектом.
Новини.LIVE рассказывает, зачем перекапывать кусты зимой и как сделать это правильно.
Зачем перекапывать смородину и малину в декабре
Зимнее рыхление почвы помогает улучшить доступ воздуха и воды к корням, даже когда земля частично подмерзла. Это важно для ягодников, поскольку их корневая система нуждается в кислороде в течение всего сезона. Легкая перекопка также способствует равномерному поступлению влаги во время оттепели, что уменьшает риск пересыхания почвы в морозные периоды.
Главные преимущества перекопки
- Снижение количества вредителей. Шевеление верхнего слоя почвы разрушает места зимовки личинок, уменьшая риски весенних повреждений.
- Улучшение плодородия. Легкая перекопка позволяет одновременно внести перегной или компост, которые за зиму частично усвоятся.
- Осмотр кустов. Во время работы легче заметить сухие или поврежденные ветки и вовремя удалить их.
Как правильно перекапывать почву зимой
Рыхлить нужно только верхние 5-7 см, чтобы не травмировать корни, особенно у малины. После работы почву можно укрыть мульчей или опилками — это сохранит влагу и защитит кусты от промерзания. Важно работать осторожно, чтобы не оголить корневую систему, ведь в зимний период она особенно чувствительна к резким перепадам температур.
