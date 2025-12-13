Почему надо перекапывать смородину и малину в декабре - польза зимнего рыхления

Малина в саду. Фото: Pinterest

В декабре садоводы советуют перекапывать почву под смородиной и малиной, чтобы сохранить кусты здоровыми и подготовить их к урожаю. Это простая зимняя процедура с большим эффектом.

Новини.LIVE рассказывает, зачем перекапывать кусты зимой и как сделать это правильно.

Зачем перекапывать смородину и малину в декабре

Зимнее рыхление почвы помогает улучшить доступ воздуха и воды к корням, даже когда земля частично подмерзла. Это важно для ягодников, поскольку их корневая система нуждается в кислороде в течение всего сезона. Легкая перекопка также способствует равномерному поступлению влаги во время оттепели, что уменьшает риск пересыхания почвы в морозные периоды.

Главные преимущества перекопки

Снижение количества вредителей. Шевеление верхнего слоя почвы разрушает места зимовки личинок, уменьшая риски весенних повреждений.

Улучшение плодородия. Легкая перекопка позволяет одновременно внести перегной или компост, которые за зиму частично усвоятся.

Осмотр кустов. Во время работы легче заметить сухие или поврежденные ветки и вовремя удалить их.

Как правильно перекапывать почву зимой

Рыхлить нужно только верхние 5-7 см, чтобы не травмировать корни, особенно у малины. После работы почву можно укрыть мульчей или опилками — это сохранит влагу и защитит кусты от промерзания. Важно работать осторожно, чтобы не оголить корневую систему, ведь в зимний период она особенно чувствительна к резким перепадам температур.

