Малину и смородину нужно перекопать уже в декабре — вот почему

Малину и смородину нужно перекопать уже в декабре — вот почему

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 19:56
Почему надо перекапывать смородину и малину в декабре - польза зимнего рыхления
Малина в саду. Фото: Pinterest

В декабре садоводы советуют перекапывать почву под смородиной и малиной, чтобы сохранить кусты здоровыми и подготовить их к урожаю. Это простая зимняя процедура с большим эффектом.

Новини.LIVE рассказывает, зачем перекапывать кусты зимой и как сделать это правильно.

Зачем перекапывать смородину и малину в декабре

Зимнее рыхление почвы помогает улучшить доступ воздуха и воды к корням, даже когда земля частично подмерзла. Это важно для ягодников, поскольку их корневая система нуждается в кислороде в течение всего сезона. Легкая перекопка также способствует равномерному поступлению влаги во время оттепели, что уменьшает риск пересыхания почвы в морозные периоды.

Главные преимущества перекопки

  • Снижение количества вредителей. Шевеление верхнего слоя почвы разрушает места зимовки личинок, уменьшая риски весенних повреждений.
  • Улучшение плодородия. Легкая перекопка позволяет одновременно внести перегной или компост, которые за зиму частично усвоятся.
  • Осмотр кустов. Во время работы легче заметить сухие или поврежденные ветки и вовремя удалить их.

Как правильно перекапывать почву зимой

Рыхлить нужно только верхние 5-7 см, чтобы не травмировать корни, особенно у малины. После работы почву можно укрыть мульчей или опилками — это сохранит влагу и защитит кусты от промерзания. Важно работать осторожно, чтобы не оголить корневую систему, ведь в зимний период она особенно чувствительна к резким перепадам температур.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
