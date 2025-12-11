Как убрать мох и лишайник с деревьев зимой без химии - рецепт раствора и советы

Зимняя очистка деревьев — народный метод против мха и лишайника
Зимой мох и лишайник активно разрастаются на коре деревьев, мешая растению дышать и провоцируя появление вредителей. Специалисты советуют простое народное средство, которое очищает стволы без химии и не вредит саду.
Новини.LIVE рассказывает, как эффективно очистить деревья в холодный сезон.
Почему важно убирать мох и лишайник зимой
Такие наросты блокируют доступ кислорода к коре, задерживают влагу и создают среду для вредителей. Зимой деревья находятся в состоянии покоя, поэтому очистка проходит без стресса и риска повреждений.
Народный раствор против мха и лишайника
Для приготовления средства понадобятся простые ингредиенты:
- 1 кг соли;
- 2 кг древесной золы; 2 кг древесной золы;
- 2 куска хозяйственного мыла;
- 10 л горячей воды.
Как приготовить и применить
- Растворите соль, золу и измельченное мыло в горячей воде.
- Доведите смесь до кипения, затем охладите.
- Нанесите раствор на стволы и толстые ветви деревьев.
Мох и лишайник быстро отмирают, а кора становится чистой и здоровой — без применения агрессивных химикатов.
Преимущества метода
- Подходит для молодых и взрослых деревьев.
- Не вредит коре и почве.
- Работает даже при низких температурах.
- Простой в приготовлении и бюджетный.
Мы уже писали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.
Ранее объясняли то, как вырастить ароматный куст розмарина на подоконнике.
Подробнее рассказывали о том, как подготовить окна к морозам и уменьшить расходы на отопление.
Читайте Новини.LIVE!