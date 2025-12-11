Видео
Главная Дом и огород Зимняя очистка деревьев — народный метод против мха и лишайника

Зимняя очистка деревьев — народный метод против мха и лишайника

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 02:47
Как убрать мох и лишайник с деревьев зимой без химии - рецепт раствора и советы
Дерево в снегу. Фото: iStockphoto

Зимой мох и лишайник активно разрастаются на коре деревьев, мешая растению дышать и провоцируя появление вредителей. Специалисты советуют простое народное средство, которое очищает стволы без химии и не вредит саду.

Новини.LIVE рассказывает, как эффективно очистить деревья в холодный сезон.

Почему важно убирать мох и лишайник зимой

Такие наросты блокируют доступ кислорода к коре, задерживают влагу и создают среду для вредителей. Зимой деревья находятся в состоянии покоя, поэтому очистка проходит без стресса и риска повреждений.

Народный раствор против мха и лишайника

Для приготовления средства понадобятся простые ингредиенты:

  • 1 кг соли;
  • 2 кг древесной золы; 2 кг древесной золы;
  • 2 куска хозяйственного мыла;
  • 10 л горячей воды.

Как приготовить и применить

  1. Растворите соль, золу и измельченное мыло в горячей воде.
  2. Доведите смесь до кипения, затем охладите.
  3. Нанесите раствор на стволы и толстые ветви деревьев.

Мох и лишайник быстро отмирают, а кора становится чистой и здоровой — без применения агрессивных химикатов.

Преимущества метода

  • Подходит для молодых и взрослых деревьев.
  • Не вредит коре и почве.
  • Работает даже при низких температурах.
  • Простой в приготовлении и бюджетный.

деревья советы огород сад мох лишайник
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
