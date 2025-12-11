Как убрать мох и лишайник с деревьев зимой без химии - рецепт раствора и советы

Дерево в снегу. Фото: iStockphoto

Зимой мох и лишайник активно разрастаются на коре деревьев, мешая растению дышать и провоцируя появление вредителей. Специалисты советуют простое народное средство, которое очищает стволы без химии и не вредит саду.

Новини.LIVE рассказывает, как эффективно очистить деревья в холодный сезон.

Реклама

Читайте также:

Почему важно убирать мох и лишайник зимой

Такие наросты блокируют доступ кислорода к коре, задерживают влагу и создают среду для вредителей. Зимой деревья находятся в состоянии покоя, поэтому очистка проходит без стресса и риска повреждений.

Народный раствор против мха и лишайника

Для приготовления средства понадобятся простые ингредиенты:

1 кг соли;

2 кг древесной золы; 2 кг древесной золы;

2 куска хозяйственного мыла;

10 л горячей воды.

Как приготовить и применить

Растворите соль, золу и измельченное мыло в горячей воде. Доведите смесь до кипения, затем охладите. Нанесите раствор на стволы и толстые ветви деревьев.

Мох и лишайник быстро отмирают, а кора становится чистой и здоровой — без применения агрессивных химикатов.

Преимущества метода

Подходит для молодых и взрослых деревьев.

Не вредит коре и почве.

Работает даже при низких температурах.

Простой в приготовлении и бюджетный.

Мы уже писали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Ранее объясняли то, как вырастить ароматный куст розмарина на подоконнике.

Подробнее рассказывали о том, как подготовить окна к морозам и уменьшить расходы на отопление.