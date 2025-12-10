Как вырастить розмарин зимой - укоренение черенков, почва и уход на подоконнике

Розмарин растет в горшке. Фото: iStockphoto

Вырастить собственный куст розмарина можно без всяких затрат — достаточно правильно подготовить черенки и создать им легкий "тепличный" микроклимат. Такой розмарин быстро укореняется и дарит аромат праздника уже зимой.

Новини.LIVE делится простыми шагами, которые помогут вырастить ароматный куст на подоконнике.

Как подготовить черенки для укоренения

Розмарин легко вырастить из покупных веточек, если выбрать крепкие, свежие побеги. Нижнюю часть обрезают под углом, снимают листья и стимулируют корнеобразование водой или порошковым укоренителем. Именно на открытых участках быстро формируются новые корешки.

Что выбрать

Упругие зеленые стебли.

Срез 1-2 см под углом.

Минимум повреждений и сухости.

Питательная и легкая почва — ключ к успеху

Розмарин не переносит тяжелые субстраты, поэтому грунт должен быть дренированный и воздушный. Оптимальная смесь: универсальный субстрат + песок + перлит (2:1:1). На дно горшка добавляют керамзит, чтобы избежать застоя влаги.

Почему это важно

Субстрат не слеживается.

Корешки развиваются быстрее.

Нет риска загнивания.

Как создать мини-тепличку для быстрого укоренения

Горшок с черенками ставят в прозрачный пакет, оставляя воздушное пространство вверху. Это образует мягкий влажный микроклимат, необходимый растению. Пакет ежедневно проветривают 10-15 минут, чтобы избежать избыточной влаги и плесени.

Условия, которые обеспечивают результат

Светлый подоконник без прямого солнца.

Влажная, но не мокрая почва.

Стабильное тепло.

