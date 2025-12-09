Когда сеять помидоры на рассаду 2026 - даты для регионов и советы огородников

Человек держит рассаду помидоров. Фото: Freepik

Правильно выбранные сроки посева помидоров определяют прочность рассады и будущий урожай. В 2026 году даты будут отличаться в зависимости от региона, сорта и условий выращивания. Заблаговременный или запоздалый посев может снизить урожайность.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно начинать посев в разных областях и какие советы помогут вырастить сильную и здоровую рассаду.

Правильное время посева — основа урожая

Помидоры имеют разный период развития, поэтому ранние и поздние сорта требуют разных сроков посева. Главное правило: рассада должна быть крепкой к моменту высадки в открытый грунт или теплицу. Именно поэтому даты зависят от климата области и возможности избежать возвратных заморозков.

Когда сеять помидоры в разных регионах Украины

Юг (Одесская, Херсонская области): середина февраля. Здесь много солнца уже зимой, поэтому рассада быстро набирает силу. В грунт ее высаживают в апреле.

Центр и Киевщина: первая половина марта. Оптимальный вариант для стабильного прогревания земли. Пересадка — в начале мая.

Запад Украины: конец марта. Из-за долгих заморозков рассаду высаживают только после 10-15 мая.

Что учесть перед посевом

Продолжительность светового дня — недостаток света приводит к вытягиванию рассады.

Тип сорта — ранние сеют позже, поздние — раньше.

Возможность укрытия — для теплиц даты можно сдвинуть на 1-2 недели.

Секреты сильной рассады

Для успешного старта используйте питательный грунт, отдельные емкости, теплую воду для полива и стабильную температуру. Сеянцы нуждаются в рассеянном свете и умеренном увлажнении, без перепадов холода и сквозняков.

