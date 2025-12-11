Як прибрати мох і лишайник із дерев узимку без хімії - рецепт розчину та поради

Дерево в снігу. Фото: iStockphoto

Узимку мох і лишайник активно розростаються на корі дерев, заважаючи рослині дихати та провокуючи появу шкідників. Фахівці радять простий народний засіб, який очищає стовбури без хімії й не шкодить саду.

Новини.LIVE розповідає, як ефективно очистити дерева у холодний сезон.

Чому важливо прибирати мох і лишайник узимку

Такі нарости блокують доступ кисню до кори, затримують вологу та створюють середовище для шкідників. Узимку дерева перебувають у стані спокою, тому очищення проходить без стресу та ризику пошкоджень.

Народний розчин проти моху та лишайника

Для приготування засобу знадобляться прості інгредієнти:

1 кг солі;

2 кг деревної золи;

2 шматки господарського мила;

10 л гарячої води.

Як приготувати та застосувати

Розчиніть сіль, золу та подрібнене мило в гарячій воді. Доведіть суміш до кипіння, потім охолодіть. Нанесіть розчин на стовбури й товсті гілки дерев.

Мох і лишайник швидко відмирають, а кора стає чистою та здоровою — без застосування агресивних хімікатів.

Переваги методу

Підходить для молодих і дорослих дерев.

Не шкодить корі й ґрунту.

Працює навіть за низьких температур.

Простий у приготуванні та бюджетний.

