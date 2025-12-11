Відео
Зимове очищення дерев — народний метод проти моху та лишайника

Зимове очищення дерев — народний метод проти моху та лишайника

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 02:47
Як прибрати мох і лишайник із дерев узимку без хімії - рецепт розчину та поради
Дерево в снігу. Фото: iStockphoto

Узимку мох і лишайник активно розростаються на корі дерев, заважаючи рослині дихати та провокуючи появу шкідників. Фахівці радять простий народний засіб, який очищає стовбури без хімії й не шкодить саду.

Новини.LIVE розповідає, як ефективно очистити дерева у холодний сезон.

Читайте також:

Чому важливо прибирати мох і лишайник узимку

Такі нарости блокують доступ кисню до кори, затримують вологу та створюють середовище для шкідників. Узимку дерева перебувають у стані спокою, тому очищення проходить без стресу та ризику пошкоджень.

Народний розчин проти моху та лишайника

Для приготування засобу знадобляться прості інгредієнти:

  • 1 кг солі;
  • 2 кг деревної золи;
  • 2 шматки господарського мила;
  • 10 л гарячої води.

Як приготувати та застосувати

  1. Розчиніть сіль, золу та подрібнене мило в гарячій воді.
  2. Доведіть суміш до кипіння, потім охолодіть.
  3. Нанесіть розчин на стовбури й товсті гілки дерев.

Мох і лишайник швидко відмирають, а кора стає чистою та здоровою — без застосування агресивних хімікатів.

Переваги методу

  • Підходить для молодих і дорослих дерев.
  • Не шкодить корі й ґрунту.
  • Працює навіть за низьких температур.
  • Простий у приготуванні та бюджетний.

Ми вже писали про те, що варто розсипати під смородину та як доглядати за кущами.

Раніше пояснювали те, як виростити духмяний кущ розмарину на підвіконні.

Детальніше розповідали про те, як підготувати вікна до морозів і зменшити витрати на опалення.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
