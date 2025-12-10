Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Пищевая пленка на окнах — дешевый способ сохранить тепло

Пищевая пленка на окнах — дешевый способ сохранить тепло

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 10:10
Как утеплить окна пищевой пленкой - зачем это делать и как правильно наклеить
Человек клеит пленку на окна. Фото: iStockphoto

Пищевая пленка создает воздушный барьер, который заметно уменьшает теплопотери через старые или однокамерные окна. Это простой и доступный способ утеплить жилье и снизить расходы на отопление зимой.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить окна к морозам и уменьшить расходы на отопление.

Реклама
Читайте также:

Почему пищевая пленка работает как утеплитель

Зимние теплопотери часто возникают из-за однокамерных или старых окон. Пищевая пленка создает тонкий воздушный барьер, который останавливает холод и блокирует сквозняки. Эксперты объясняют, что даже такой дешевый материал может заметно уменьшить расходы на отопление, особенно в квартирах с некачественной герметизацией.

Преимущества метода

  • Дешевый и доступный способ.
  • Работает для старых и однокамерных окон.
  • Легко установить самостоятельно.
  • Почти незаметна на стекле при правильном натяжении.

Когда стоит применить пленку

Пленка эффективна, когда:

  • из рам идут сквозняки;
  • окна запотевают или дают конденсат;
  • в квартире холодно возле стеклопакетов;
  • нужно быстро и недорого утеплить жилье.

Для лучшего результата можно использовать специальную оконную пленку, которая возвращает до 30% тепла обратно в комнату.

Как правильно приклеить пленку на окна

  • Обклейте периметр рамы двусторонним скотчем.
  • Растяните пленку сверху вниз, фиксируя на скотч.
  • Нажимайте по краям, чтобы она не касалась стекла.
  • Прогрейте феном, пока поверхность не станет гладкой.
  • Аккуратно срежьте излишки ножом.

Такой способ позволяет сохранить тепло, сделать помещение более комфортным и не переплачивать за отопление.

Мы уже писали о том, когда и как правильно сеять укроп под зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Ранее объясняли то, когда обрезать гибискус и как правильно подготовить растение к зиме.

Подробнее рассказывали о том, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.

зима морозы советы дом эффективные способы окна
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации