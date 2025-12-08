Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Пять опасных действий в саду после промерзания почвы

Пять опасных действий в саду после промерзания почвы

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 03:13
Что нельзя делать, когда почва промерзла - пять советов для защиты растений
Сад в снегу. Фото: iStockphoto

Когда почва в саду уже промерзла, даже привычные работы могут стать опасными для растений. Неправильные действия способны ослабить корни, спровоцировать вымерзание и привести к потере насаждений весной.

Новини.LIVE рассказывает, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад в морозный период.

Реклама
Читайте также:

Почему нельзя работать с садом, когда почва промерзла

Замерзшая почва — сигнал остановить часть работ в саду. Корни не способны укореняться или поглощать питательные вещества, растения находятся в стрессе, а отдельные вмешательства вообще могут их уничтожить. Эксперты советуют придерживаться нескольких важных запретов.

Не высаживайте саженцы и луковицы

Замерзшая земля не дает растениям прижиться: корни не образуются, луковицы загнивают. Посадку проводят минимум за 30 дней до морозов или переносят на весну. В холодной почве растения не способны адаптироваться, так что любая попытка посадки фактически обрекает их на гибель.

Не вносите минеральные удобрения

В холоде корни не усваивают питательные вещества. Минералка просто пролежит в почве до оттепели и частично вымывается. Разрешено только:

  • компост;
  • перепревший навоз.

Эти удобрения медленно работают и не вредят растениям в период покоя.

Не используйте гербициды и пестициды

Сорняки и вредители зимой "спят", поэтому химия не подействует. Лучше установить барьеры от сорняков — картон, старые газеты или агроткань. В холоде активные вещества просто теряются, поэтому потраченная химия не дает никакого эффекта и только загрязняет почву.

Не стригите газон

После промерзания почвы трава не растет. Стрижка ослабляет газон и делает его уязвимым к морозам. Лучше оставить его в покое до весны. Любое укорачивание в этот период разрушает естественный защитный слой, из-за чего газон может частично вымерзнуть.

Не перемешивайте компост

Зимой компост медленно созревает благодаря внутреннему теплу. Перемешивание снижает температуру и тормозит процесс. Добавлять отходы можно, но работу с кучей переносят на теплый сезон.

Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Ранее объясняли то, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Подробнее рассказывали о том, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.

земля растения зима советы огород сад
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации