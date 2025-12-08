Что нельзя делать, когда почва промерзла - пять советов для защиты растений

Пять опасных действий в саду после промерзания почвы
Когда почва в саду уже промерзла, даже привычные работы могут стать опасными для растений. Неправильные действия способны ослабить корни, спровоцировать вымерзание и привести к потере насаждений весной.
Новини.LIVE рассказывает, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад в морозный период.
Почему нельзя работать с садом, когда почва промерзла
Замерзшая почва — сигнал остановить часть работ в саду. Корни не способны укореняться или поглощать питательные вещества, растения находятся в стрессе, а отдельные вмешательства вообще могут их уничтожить. Эксперты советуют придерживаться нескольких важных запретов.
Не высаживайте саженцы и луковицы
Замерзшая земля не дает растениям прижиться: корни не образуются, луковицы загнивают. Посадку проводят минимум за 30 дней до морозов или переносят на весну. В холодной почве растения не способны адаптироваться, так что любая попытка посадки фактически обрекает их на гибель.
Не вносите минеральные удобрения
В холоде корни не усваивают питательные вещества. Минералка просто пролежит в почве до оттепели и частично вымывается. Разрешено только:
- компост;
- перепревший навоз.
Эти удобрения медленно работают и не вредят растениям в период покоя.
Не используйте гербициды и пестициды
Сорняки и вредители зимой "спят", поэтому химия не подействует. Лучше установить барьеры от сорняков — картон, старые газеты или агроткань. В холоде активные вещества просто теряются, поэтому потраченная химия не дает никакого эффекта и только загрязняет почву.
Не стригите газон
После промерзания почвы трава не растет. Стрижка ослабляет газон и делает его уязвимым к морозам. Лучше оставить его в покое до весны. Любое укорачивание в этот период разрушает естественный защитный слой, из-за чего газон может частично вымерзнуть.
Не перемешивайте компост
Зимой компост медленно созревает благодаря внутреннему теплу. Перемешивание снижает температуру и тормозит процесс. Добавлять отходы можно, но работу с кучей переносят на теплый сезон.
