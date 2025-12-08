Відео
Головна Дім та город П’ять небезпечних дій у саду після промерзання ґрунту

П’ять небезпечних дій у саду після промерзання ґрунту

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 03:13
Що не можна робити, коли ґрунт промерз - п’ять порад для захисту рослин
Сад у снігу. Фото: iStockphoto

Коли ґрунт у саду вже промерз, навіть звичні роботи можуть стати небезпечними для рослин. Неправильні дії здатні послабити коріння, спровокувати вимерзання та спричинити втрату насаджень навесні.

Новини.LIVE розповідає, яких помилок варто уникати та які п’ять заборон допоможуть зберегти ваш сад у морозний період.

Читайте також:

Чому не можна працювати з садом, коли ґрунт промерз

Замерзлий ґрунт — сигнал зупинити частину робіт у саду. Коріння не здатне вкорінюватися чи поглинати поживні речовини, рослини перебувають у стресі, а окремі втручання взагалі можуть їх знищити. Експерти радять дотримуватися кількох важливих заборон.

Не висаджуйте саджанці та цибулини

Замерзла земля не дає рослинам прижитися: коріння не утворюється, цибулини загнивають. Посадку проводять щонайменше за 30 днів до морозів або переносять на весну. У холодному ґрунті рослини не здатні адаптуватися, тож будь-яка спроба посадки фактично прирікає їх на загибель.

Не вносьте мінеральні добрива

У холоді коріння не засвоює поживні речовини. Мінералка просто пролежить у ґрунті до відлиги та частково вимивається. Дозволено лише:

  • компост;
  • перепрілий гній.

Ці добрива повільно працюють і не шкодять рослинам у період спокою.

Не використовуйте гербіциди та пестициди

Бур’яни й шкідники взимку "сплять", тому хімія не подіє. Краще встановити бар’єри від бур’янів — картон, старі газети чи агротканину. У холоді активні речовини просто втрачаються, тому витрачена хімія не дає жодного ефекту й лише забруднює ґрунт.

Не стрижіть газон

Після промерзання ґрунту трава не росте. Стрижка послаблює газон і робить його вразливим до морозів. Краще залишити його у спокої до весни. Будь-яке укорочення в цей період руйнує природний захисний шар, через що газон може частково вимерзнути.

Не перемішуйте компост

Взимку компост повільно дозріває завдяки внутрішньому теплу. Перемішування знижує температуру та гальмує процес. Додавати відходи можна, але роботу з купою переносять на теплий сезон.

Ми вже писали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Раніше пояснювали те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Детальніше розповідали про те, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.

земля рослини зима поради город сад
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
