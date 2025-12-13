Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Малину й смородину потрібно перекопати вже в грудні — ось чому

Малину й смородину потрібно перекопати вже в грудні — ось чому

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 19:56
Чому треба перекопувати смородину й малину в грудні - користь зимового розпушування
Малина в саду. Фото: Pinterest

У грудні садівники радять перекопувати ґрунт під смородиною та малиною, щоб зберегти кущі здоровими й підготувати їх до врожаю. Це проста зимова процедура з великим ефектом.

Новини.LIVE розповідає, навіщо перекопувати кущі взимку та як зробити це правильно.

Реклама
Читайте також:

Навіщо перекопувати смородину та малину в грудні

Зимове розпушування ґрунту допомагає покращити доступ повітря й води до коренів, навіть коли земля частково підмерзла. Це важливо для ягідників, оскільки їхня коренева система потребує кисню протягом усього сезону. Легке перекопування також сприяє рівномірному надходженню вологи під час відлиги, що зменшує ризик пересихання ґрунту в морозні періоди.

Головні переваги перекопування

  • Зниження кількості шкідників. Ворушіння верхнього шару ґрунту руйнує місця зимівлі личинок, зменшуючи ризики весняних пошкоджень.
  • Покращення родючості. Легке перекопування дозволяє одночасно внести перегній або компост, які за зиму частково засвояться.
  • Огляд кущів. Під час роботи легше помітити сухі чи пошкоджені гілки та вчасно видалити їх.

Як правильно перекопувати ґрунт узимку

Розпушувати потрібно лише верхні 5-7 см, щоб не травмувати коріння, особливо в малини. Після роботи ґрунт можна вкрити мульчею чи тирсою — це збереже вологу й захистить кущі від промерзання. Важливо працювати обережно, щоб не оголити кореневу систему, адже в зимовий період вона особливо чутлива до різких перепадів температур.

Ми вже писали про те, як ефективно очистити дерева у холодний сезон.

Раніше повідомлялося про те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Також ми пояснювали те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

зима поради город сад смородина малина
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації