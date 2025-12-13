Чому треба перекопувати смородину й малину в грудні - користь зимового розпушування

Малина в саду. Фото: Pinterest

У грудні садівники радять перекопувати ґрунт під смородиною та малиною, щоб зберегти кущі здоровими й підготувати їх до врожаю. Це проста зимова процедура з великим ефектом.

Новини.LIVE розповідає, навіщо перекопувати кущі взимку та як зробити це правильно.

Навіщо перекопувати смородину та малину в грудні

Зимове розпушування ґрунту допомагає покращити доступ повітря й води до коренів, навіть коли земля частково підмерзла. Це важливо для ягідників, оскільки їхня коренева система потребує кисню протягом усього сезону. Легке перекопування також сприяє рівномірному надходженню вологи під час відлиги, що зменшує ризик пересихання ґрунту в морозні періоди.

Головні переваги перекопування

Зниження кількості шкідників. Ворушіння верхнього шару ґрунту руйнує місця зимівлі личинок, зменшуючи ризики весняних пошкоджень.

Покращення родючості. Легке перекопування дозволяє одночасно внести перегній або компост, які за зиму частково засвояться.

Огляд кущів. Під час роботи легше помітити сухі чи пошкоджені гілки та вчасно видалити їх.

Як правильно перекопувати ґрунт узимку

Розпушувати потрібно лише верхні 5-7 см, щоб не травмувати коріння, особливо в малини. Після роботи ґрунт можна вкрити мульчею чи тирсою — це збереже вологу й захистить кущі від промерзання. Важливо працювати обережно, щоб не оголити кореневу систему, адже в зимовий період вона особливо чутлива до різких перепадів температур.

