Як корисно використати цитрусові шкірки - для дому, кухні та рослин

Шкірки цитрусових — це не сміття, а цінний ресурс, який можна використати вдома, на кухні, в саду та навіть у догляді за рослинами. Вони замінюють хімію, відлякують шкідників і додають користь у побуті.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.

Навіщо зберігати цитрусові шкірки

Шкірка апельсинів і мандаринів містить ефірні олії, вітаміни та ароматичні речовини, які можна використовувати у побуті, кулінарії та навіть у саду. Вона замінює дорогі засоби й працює не гірше за покупні.

Для чаю та напоїв

Висушіть та подрібніть цедру.

Додавайте до чорного чи зеленого чаю.

Напій допомагає зміцнити імунітет і запобігти застудам.

У кулінарії

Мелену шкірку додають у:

випічку,

соуси,

маринади,

страви з м’яса та птиці.

Для лікувальних настоїв

Відвар із мандаринової шкірки допомагає при застуді та бронхіті.

Для травлення настій приймають по 10-20 крапель перед їжею.

Ароматичні олії заспокоюють нервову систему та знімають стрес (можна додавати у ванну).

Захист від молі та неприємних запахів

Покладіть сушені шкірки у марлеві мішечки.

Розмістіть у шафах або коморах — вони відлякують міль і поглинають затхлі запахи.

Проти шкідників у саду та на городі

Проти тлі галової: настоюють 0,5 кг сухих шкірок у 10 л води 48 годин, підігрівають, проціджують і розводять 1:2. Обприскують нижній бік листя.

Цитрусовий запах також відлякує мух, комарів і домашніх мурашок.

Для догляду за шкірою

Мандаринова вода — натуральний тонік.

Шкірку заливають холодною кип’яченою водою на 24 години, проціджують і використовують для протирання обличчя.

Захист кімнатних рослин

Настій зі шкірок допомагає від павутинного кліща.

Свіжі кірки на вазоні відлякують котів, які гризуть листя.

Як натуральна спеція

Дрібно перемелена цедра — ароматна приправа.

Покращує смак страв і стимулює травлення.

