Головна Дім та город Зимове підживлення по снігу — які добрива реально працюють

Зимове підживлення по снігу — які добрива реально працюють

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:00
Які добрива можна розкидати по снігу взимку - ефективне зимове підживлення
Засніжені грядки в саду. Фото: iStockphoto

В Україні дедалі частіше застосовують зимове підживлення, розкидаючи добрива по снігу для зміцнення ґрунту та рослин. Такий спосіб допомагає забезпечити раннє живлення ще до весни.

Новини.LIVE розповідає, які добрива варто використовувати взимку та як отримати максимальний ефект.

Які добрива можна вносити взимку

Зимове підживлення працює завдяки тому, що талі води рівномірно доставляють поживні речовини у корені рослин. Важливо лише обирати правильні добрива, адже не всі суміші зберігають ефективність у мороз. Правильний вибір допоможе підтримати ґрунт і забезпечити рослинам сильний старт навесні.

Підходять

  • Кальцієва селітра — швидко розчиняється, знижує кислотність, укріплює тканини рослин.
  • Аміачна селітра — дає заряд азоту для весняного росту.
  • Комплексні мінеральні добрива — забезпечують рівномірний старт для дерев, ягідників і газону.

Не підходять

  • Суперфосфат — майже не розчиняється у холоді, його змиває талою водою.
  • Легкорозчинні азотні форми — мають високий ризик вимивання.

Як отримати максимальний ефект

  • Вносити добрива варто по сухому снігу, коли немає відлиги.
  • Не змішувати різні види селітри між собою.
  • Підживлення особливо корисне для плодових дерев, ягідних кущів, газону та грядок під весняні посіви.
  • Правильно підібрані добрива взимку допоможуть рослинам швидше стартувати навесні та зміцнити ґрунт без зайвих витрат.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
