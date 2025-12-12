Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чому не можна садити ялинку з горщика біля будинку

Чому не можна садити ялинку з горщика біля будинку

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 10:00
Чи можна садити ялинку з горщика біля будинку - дистанція, ризики для фундаменту та ґрунту
Людина садить ялинку в саду. Фото: iStockphoto

Багато хто хоче висадити ялинку з горщика біля будинку, але хвойні дерева можуть пошкодити фундамент, підвищити кислотність ґрунту та створювати тінь. Фахівці радять враховувати ризики перед посадкою.

Новини.LIVE розповідає, який вплив має ялинка на ділянку та які норми потрібно знати.

Реклама
Читайте також:

Чи дозволено садити ялинку поруч із будинком

Садити ялинку біля будинку формально можна, але це небезпечно. Хвойні мають міцну кореневу систему, здатну деформувати фундамент і комунікації. Крім того, доросле дерево може впасти під час бурі та пошкодити дах або електродроти.

Чому хвойні дерева створюють проблеми на ділянці

Фахівці зазначають, що ялинка:

  • підвищує кислотність ґрунту, що шкодить багатьом садовим рослинам;
  • утворює щільну тінь, яка зменшує варіанти для посадки інших культур;
  • має значну висоту, через що потребує великої відстані від будівель.

На які норми потрібно звернути увагу

Висаджувати ялинку не можна впритул до огорожі — будівельні норми визначають мінімальну дистанцію між деревом і парканом (особливо з боку сусідів). Важливо також враховувати можливе розростання крони та коріння, щоб уникнути спорів і пошкоджень майна.

Що ще варто пам’ятати перед посадкою

Плутати ялинку з ялицею чи смереки не варто — ці види мають різні потреби й особливості росту. Якщо плануєте висадити деревце з горщика після свят, обирайте місце з достатнім простором і без близькості до фундаменту та комунікацій.

Ми вже розповідали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Також раніше пояснювали те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Детальніше ми розповідали про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

Йолка поради город сад будинок
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації