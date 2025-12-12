Чи можна садити ялинку з горщика біля будинку - дистанція, ризики для фундаменту та ґрунту

Людина садить ялинку в саду. Фото: iStockphoto

Багато хто хоче висадити ялинку з горщика біля будинку, але хвойні дерева можуть пошкодити фундамент, підвищити кислотність ґрунту та створювати тінь. Фахівці радять враховувати ризики перед посадкою.

Новини.LIVE розповідає, який вплив має ялинка на ділянку та які норми потрібно знати.

Чи дозволено садити ялинку поруч із будинком

Садити ялинку біля будинку формально можна, але це небезпечно. Хвойні мають міцну кореневу систему, здатну деформувати фундамент і комунікації. Крім того, доросле дерево може впасти під час бурі та пошкодити дах або електродроти.

Чому хвойні дерева створюють проблеми на ділянці

Фахівці зазначають, що ялинка:

підвищує кислотність ґрунту, що шкодить багатьом садовим рослинам;

утворює щільну тінь, яка зменшує варіанти для посадки інших культур;

має значну висоту, через що потребує великої відстані від будівель.

На які норми потрібно звернути увагу

Висаджувати ялинку не можна впритул до огорожі — будівельні норми визначають мінімальну дистанцію між деревом і парканом (особливо з боку сусідів). Важливо також враховувати можливе розростання крони та коріння, щоб уникнути спорів і пошкоджень майна.

Що ще варто пам’ятати перед посадкою

Плутати ялинку з ялицею чи смереки не варто — ці види мають різні потреби й особливості росту. Якщо плануєте висадити деревце з горщика після свят, обирайте місце з достатнім простором і без близькості до фундаменту та комунікацій.

