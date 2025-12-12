Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Почему нельзя сажать елку из горшка возле дома

Почему нельзя сажать елку из горшка возле дома

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 10:00
Можно ли сажать елку из горшка возле дома - дистанция, риски для фундамента и почвы
Человек сажает елку в саду. Фото: iStockphoto

Многие хотят высадить елку из горшка возле дома, но хвойные деревья могут повредить фундамент, повысить кислотность почвы и создавать тень. Специалисты советуют учитывать риски перед посадкой.

Новини.LIVE рассказывает, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.

Реклама
Читайте также:

Разрешено ли сажать елку рядом с домом

Сажать елку возле дома формально можно, но это опасно. Хвойные имеют крепкую корневую систему, способную деформировать фундамент и коммуникации. Кроме того, взрослое дерево может упасть во время бури и повредить крышу или электропровода.

Почему хвойные деревья создают проблемы на участке

Специалисты отмечают, что елка:

  • повышает кислотность почвы, что вредит многим садовым растениям;
  • образует плотную тень, которая уменьшает варианты для посадки других культур;
  • имеет значительную высоту, из-за чего требует большого расстояния от зданий.

На какие нормы нужно обратить внимание

Высаживать елку нельзя вплотную к забору — строительные нормы определяют минимальную дистанцию между деревом и забором (особенно со стороны соседей). Важно также учитывать возможное разрастание кроны и корней, чтобы избежать споров и повреждений имущества.

Что еще стоит помнить перед посадкой

Путать елку с пихтой или елью не стоит — эти виды имеют разные потребности и особенности роста. Если планируете высадить деревце из горшка после праздников, выбирайте место с достаточным пространством и без близости к фундаменту и коммуникациям.

Мы уже рассказывали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Также ранее объясняли то, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Подробнее мы рассказывали о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

Елка советы огород сад дом
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации