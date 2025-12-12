Можно ли сажать елку из горшка возле дома - дистанция, риски для фундамента и почвы

Человек сажает елку в саду. Фото: iStockphoto

Многие хотят высадить елку из горшка возле дома, но хвойные деревья могут повредить фундамент, повысить кислотность почвы и создавать тень. Специалисты советуют учитывать риски перед посадкой.

Новини.LIVE рассказывает, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.

Разрешено ли сажать елку рядом с домом

Сажать елку возле дома формально можно, но это опасно. Хвойные имеют крепкую корневую систему, способную деформировать фундамент и коммуникации. Кроме того, взрослое дерево может упасть во время бури и повредить крышу или электропровода.

Почему хвойные деревья создают проблемы на участке

Специалисты отмечают, что елка:

повышает кислотность почвы, что вредит многим садовым растениям;

образует плотную тень, которая уменьшает варианты для посадки других культур;

имеет значительную высоту, из-за чего требует большого расстояния от зданий.

На какие нормы нужно обратить внимание

Высаживать елку нельзя вплотную к забору — строительные нормы определяют минимальную дистанцию между деревом и забором (особенно со стороны соседей). Важно также учитывать возможное разрастание кроны и корней, чтобы избежать споров и повреждений имущества.

Что еще стоит помнить перед посадкой

Путать елку с пихтой или елью не стоит — эти виды имеют разные потребности и особенности роста. Если планируете высадить деревце из горшка после праздников, выбирайте место с достаточным пространством и без близости к фундаменту и коммуникациям.

