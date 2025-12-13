Какие удобрения можно разбрасывать по снегу зимой - эффективная зимняя подкормка

Зимняя подкормка по снегу — какие удобрения реально работают
В Украине все чаще применяют зимнюю подкормку, разбрасывая удобрения по снегу для укрепления почвы и растений. Такой способ помогает обеспечить раннее питание еще до весны.
Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения стоит использовать зимой и как получить максимальный эффект.
Какие удобрения можно вносить зимой
Зимняя подкормка работает благодаря тому, что талые воды равномерно доставляют питательные вещества в корни растений. Важно только выбирать правильные удобрения, ведь не все смеси сохраняют эффективность в мороз. Правильный выбор поможет поддержать почву и обеспечить растениям сильный старт весной.
Подходят
- Кальциевая селитра — быстро растворяется, снижает кислотность, укрепляет ткани растений.
- Аммиачная селитра — дает заряд азота для весеннего роста.
- Комплексные минеральные удобрения — обеспечивают равномерный старт для деревьев, ягодников и газона.
Не подходят
- Суперфосфат — почти не растворяется в холоде, его смывает талой водой.
- Легкорастворимые азотные формы — имеют высокий риск вымывания.
Как получить максимальный эффект
- Вносить удобрения следует по сухому снегу, когда нет оттепели.
- Не смешивать разные виды селитры между собой.
- Подкормка особенно полезна для плодовых деревьев, ягодных кустов, газона и грядок под весенние посевы.
- Правильно подобранные удобрения зимой помогут растениям быстрее стартовать весной и укрепить почву без лишних затрат.
Мы уже писали о том, в каких случаях зимняя пересадка необходима.
Ранее объясняли то, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.
Подробнее рассказывали о том, какой раствор помогает земле стать более плодородной к весне.
Читайте Новини.LIVE!