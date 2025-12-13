Видео
Видео

Главная Дом и огород Зимняя подкормка по снегу — какие удобрения реально работают

Зимняя подкормка по снегу — какие удобрения реально работают

Дата публикации 13 декабря 2025 10:00
Какие удобрения можно разбрасывать по снегу зимой - эффективная зимняя подкормка
Заснеженные грядки в саду. Фото: iStockphoto

В Украине все чаще применяют зимнюю подкормку, разбрасывая удобрения по снегу для укрепления почвы и растений. Такой способ помогает обеспечить раннее питание еще до весны.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения стоит использовать зимой и как получить максимальный эффект.

Читайте также:

Какие удобрения можно вносить зимой

Зимняя подкормка работает благодаря тому, что талые воды равномерно доставляют питательные вещества в корни растений. Важно только выбирать правильные удобрения, ведь не все смеси сохраняют эффективность в мороз. Правильный выбор поможет поддержать почву и обеспечить растениям сильный старт весной.

Подходят

  • Кальциевая селитра — быстро растворяется, снижает кислотность, укрепляет ткани растений.
  • Аммиачная селитра — дает заряд азота для весеннего роста.
  • Комплексные минеральные удобрения — обеспечивают равномерный старт для деревьев, ягодников и газона.

Не подходят

  • Суперфосфат — почти не растворяется в холоде, его смывает талой водой.
  • Легкорастворимые азотные формы — имеют высокий риск вымывания.

Как получить максимальный эффект

  • Вносить удобрения следует по сухому снегу, когда нет оттепели.
  • Не смешивать разные виды селитры между собой.
  • Подкормка особенно полезна для плодовых деревьев, ягодных кустов, газона и грядок под весенние посевы.
  • Правильно подобранные удобрения зимой помогут растениям быстрее стартовать весной и укрепить почву без лишних затрат.

Мы уже писали о том, в каких случаях зимняя пересадка необходима.

Ранее объясняли то, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.

Подробнее рассказывали о том, какой раствор помогает земле стать более плодородной к весне.

снег зима удобрения советы огород сад подкормка
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
