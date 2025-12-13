Какие удобрения можно разбрасывать по снегу зимой - эффективная зимняя подкормка

Заснеженные грядки в саду. Фото: iStockphoto

В Украине все чаще применяют зимнюю подкормку, разбрасывая удобрения по снегу для укрепления почвы и растений. Такой способ помогает обеспечить раннее питание еще до весны.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения стоит использовать зимой и как получить максимальный эффект.

Какие удобрения можно вносить зимой

Зимняя подкормка работает благодаря тому, что талые воды равномерно доставляют питательные вещества в корни растений. Важно только выбирать правильные удобрения, ведь не все смеси сохраняют эффективность в мороз. Правильный выбор поможет поддержать почву и обеспечить растениям сильный старт весной.

Подходят

Кальциевая селитра — быстро растворяется, снижает кислотность, укрепляет ткани растений.

Аммиачная селитра — дает заряд азота для весеннего роста.

Комплексные минеральные удобрения — обеспечивают равномерный старт для деревьев, ягодников и газона.

Не подходят

Суперфосфат — почти не растворяется в холоде, его смывает талой водой.

Легкорастворимые азотные формы — имеют высокий риск вымывания.

Как получить максимальный эффект

Вносить удобрения следует по сухому снегу, когда нет оттепели.

Не смешивать разные виды селитры между собой.

Подкормка особенно полезна для плодовых деревьев, ягодных кустов, газона и грядок под весенние посевы.

Правильно подобранные удобрения зимой помогут растениям быстрее стартовать весной и укрепить почву без лишних затрат.

