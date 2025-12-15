Чим підживити озимий часник у грудні - зола, сіль та ефективні народні добрива

Часник росте у зимовому городі. Фото: iStockphoto

У грудні озимий часник потребує підживлення, щоб краще вкоренитися та сформувати міцне перо навесні. Є перевірені народні засоби, які допомагають зміцнити рослину навіть у холодний період.

Новини.LIVE розповідає, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Чому озимий часник підживлюють узимку

Через зміни клімату часник у багатьох регіонах висаджують аж у листопаді або грудні. Щоб рослина швидко вкоренилася й увійшла в зиму міцною, у лунки одразу додають поживні речовини. Це допомагає сформувати сильне перо та покращує зимостійкість часнику.

Головне підживлення — зола

Найефективнішим народним добривом вважається зола:

знижує кислотність ґрунту;

забезпечує калій і мікроелементи;

робить зубки більшими;

допомагає проти цибулевої мухи та грибкових хвороб.

Найкраща зола — від соломи, соняшнику, берези або яблуні.

Що робити, якщо з’являються стрілки

Зола не впливає на стрілкування, тому городники застосовують інший метод: на 10 метрів борозни додають 100-150 г кухонної солі. Сіль уповільнює калійний обмін, і кількість стрілок помітно зменшується. Та повністю уникнути стрілок можна лише, обираючи нестилькуючі сорти часнику.

