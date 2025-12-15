Відео
Головна Дім та город Що внести під озимий часник у грудні — працює безвідмовно

Що внести під озимий часник у грудні — працює безвідмовно

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:36
Чим підживити озимий часник у грудні - зола, сіль та ефективні народні добрива
Часник росте у зимовому городі. Фото: iStockphoto

У грудні озимий часник потребує підживлення, щоб краще вкоренитися та сформувати міцне перо навесні. Є перевірені народні засоби, які допомагають зміцнити рослину навіть у холодний період.

Новини.LIVE розповідає, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Читайте також:

Чому озимий часник підживлюють узимку

Через зміни клімату часник у багатьох регіонах висаджують аж у листопаді або грудні. Щоб рослина швидко вкоренилася й увійшла в зиму міцною, у лунки одразу додають поживні речовини. Це допомагає сформувати сильне перо та покращує зимостійкість часнику.

Головне підживлення — зола

Найефективнішим народним добривом вважається зола:

  • знижує кислотність ґрунту;
  • забезпечує калій і мікроелементи;
  • робить зубки більшими;
  • допомагає проти цибулевої мухи та грибкових хвороб.

Найкраща зола — від соломи, соняшнику, берези або яблуні.

Що робити, якщо з’являються стрілки

Зола не впливає на стрілкування, тому городники застосовують інший метод: на 10 метрів борозни додають 100-150 г кухонної солі. Сіль уповільнює калійний обмін, і кількість стрілок помітно зменшується. Та повністю уникнути стрілок можна лише, обираючи нестилькуючі сорти часнику.

Ми вже розповідали про те, що варто розсипати під смородину та як доглядати за кущами.

Також раніше пояснювали те, як виростити духмяний кущ розмарину на підвіконні.

Детальніше ми розповідали про те, як підготувати вікна до морозів і зменшити витрати на опалення.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
