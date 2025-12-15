Чем подкормить озимый чеснок в декабре - зола, соль и эффективные народные удобрения

Чеснок растет в зимнем огороде. Фото: iStockphoto

В декабре озимый чеснок нуждается в подкормке, чтобы лучше укорениться и сформировать крепкое перо весной. Есть проверенные народные средства, которые помогают укрепить растение даже в холодный период.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Реклама

Читайте также:

Почему озимый чеснок подкармливают зимой

Из-за изменений климата чеснок во многих регионах высаживают аж в ноябре или декабре. Чтобы растение быстро укоренилось и вошло в зиму крепким, в лунки сразу добавляют питательные вещества. Это помогает сформировать сильное перо и улучшает зимостойкость чеснока.

Главная подкормка — зола

Самым эффективным народным удобрением считается зола:

снижает кислотность почвы;

обеспечивает калий и микроэлементы;

делает зубки более крупными;

помогает против луковой мухи и грибковых болезней.

Лучшая зола — от соломы, подсолнечника, березы или яблони.

Что делать, если появляются стрелки

Зола не влияет на стрелкование, поэтому огородники применяют другой метод: на 10 метров борозды добавляют 100-150 г поваренной соли. Соль замедляет калийный обмен, и количество стрелок заметно уменьшается. Но полностью избежать стрелок можно только, выбирая нестыкующие сорта чеснока.

Мы уже рассказывали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Также ранее объясняли то, как вырастить ароматный куст розмарина на подоконнике.

Подробнее мы рассказывали о том, как подготовить окна к морозам и уменьшить расходы на отопление.