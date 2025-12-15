Чем подкормить озимый чеснок в декабре - зола, соль и эффективные народные удобрения

Что внести под озимый чеснок в декабре — работает безотказно
В декабре озимый чеснок нуждается в подкормке, чтобы лучше укорениться и сформировать крепкое перо весной. Есть проверенные народные средства, которые помогают укрепить растение даже в холодный период.
Почему озимый чеснок подкармливают зимой
Из-за изменений климата чеснок во многих регионах высаживают аж в ноябре или декабре. Чтобы растение быстро укоренилось и вошло в зиму крепким, в лунки сразу добавляют питательные вещества. Это помогает сформировать сильное перо и улучшает зимостойкость чеснока.
Главная подкормка — зола
Самым эффективным народным удобрением считается зола:
- снижает кислотность почвы;
- обеспечивает калий и микроэлементы;
- делает зубки более крупными;
- помогает против луковой мухи и грибковых болезней.
Лучшая зола — от соломы, подсолнечника, березы или яблони.
Что делать, если появляются стрелки
Зола не влияет на стрелкование, поэтому огородники применяют другой метод: на 10 метров борозды добавляют 100-150 г поваренной соли. Соль замедляет калийный обмен, и количество стрелок заметно уменьшается. Но полностью избежать стрелок можно только, выбирая нестыкующие сорта чеснока.
