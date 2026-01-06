Как подкормить смородину зимой по снегу: - простой способ для большого урожая

Подкормка куста смородины. Фото: Shutterstock

Именно зимой смородина получает питание, которое формирует будущую завязь и силу куста. Если внести проверенную смесь прямо по снегу, растение весной быстро тронется в рост и даст больше ягод.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подкормить смородину зимой для максимального урожая.

Почему зимняя подкормка действует лучше всего

Под снегом почва медленно работает, а талая вода равномерно переносит питательные вещества к корням. Благодаря этому смородина получает мягкое и глубокое питание именно в начале роста. Кроме того, питательные элементы не вымываются и усваиваются постепенно, что делает подкормку более эффективной.

Какие компоненты использовать

Древесная зола — дает калий, кальций и фосфор, улучшает структуру почвы и снижает кислотность.

Суперфосфат — укрепляет корни и помогает формировать цветочные почки.

Точные пропорции на 1 куст

1 стакан (200 мл) древесной золы

1 ст. л. гранулированного суперфосфата

Как внести подкормку

Равномерно рассыпьте смесь по приствольному кругу, отступив 10-15 см от основания куста. Не перекапывайте — снег сам перенесет питательные вещества в почву. Если снега мало, немного притопчите поверхность, чтобы смесь не сдул ветер.

