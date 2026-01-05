Видео
Видео

Превратите дом в мандариновый сад — работающие методы выращивания

Превратите дом в мандариновый сад — работающие методы выращивания

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 07:32
Как вырастить мандарины дома - два простых способа для мини-плантации
Мандарины растут дома. Фото: Freepik

Зимой все больше хозяев выращивают мандарины дома, ведь цитрусы хорошо приживаются даже в квартире. Два простых способа позволяют получить собственную мини-плантацию на подоконнике.

Новини.LIVE рассказывает, как легко превратить обычный мандарин в домашнее тропическое дерево.

Читайте также:

Выращивание мандаринов из семян

  • Используйте свежие косточки, промойте и подсушите.
  • Замочите в теплой воде 10-12 часов, чтобы ускорить прорастание.
  • Сажайте в легкую, рыхлую почву на глубину 1-1,5 см.
  • Поставьте горшок на светлое место и накройте пленкой для эффекта мини-парника.

Первые всходы появляются примерно через 2-3 недели, после чего пленку постепенно снимают.

Выращивание из черенка или маленького саженца

  • Выберите саженец мандарина или крепкий черенок.
  • Используйте субстрат для цитрусовых с добавлением песка для дренажа.
  • Полив - умеренный, почва должна быть слегка влажной, но не мокрой.
  • Подкормки проводите каждые 2-3 недели специальными удобрениями для цитрусовых.

Уход и результат

Мандарины хорошо растут в теплых, светлых условиях и не требуют сложного ухода. Уже через год-два растение может зацвести, а через несколько сезонов дать первые плоды. Мандариновые деревья компактные, ароматные и создают тропическую атмосферу в квартире. Кроме того, взрослое растение становится более выносливым, легче переносит пересадку и стабильно наращивает зелень, что делает мандарины идеальными для домашнего выращивания круглый год.

Почему стоит попробовать

Один мандарин может стать началом домашней цитрусовой коллекции. Это простой способ добавить зелени, аромата и зимнего настроения в доме, превратив подоконник в мини-тропики. К тому же мандариновые деревья очищают воздух, повышают влажность в комнате и создают естественный уют, благодаря которому растение становится не только декоративной, но и полезной частью интерьера.

растения советы мандарины сад дом
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
