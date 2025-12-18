Видео
Україна
Главная Дом и огород Огурцы, растущие даже зимой — гибрид для холодных теплиц

Огурцы, растущие даже зимой — гибрид для холодных теплиц

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 03:13
Как вырастить огурцы зимой - холодостойкий гибрид для теплиц, условия и урожайность
Огурцы растут в теплице. Фото: Freepik

В зимних теплицах все чаще высаживают холодостойкий гибрид огурцов Кураж F1, который плодоносит даже в феврале и формирует по 10 плодов с узла. Сорт подходит для раннего урожая.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно организовать зимнее выращивание огурцов в теплице.

Читайте также:

"Арктический" гибрид огурцов: что стоит знать

Кураж F1 — самоопыляемый ранний гибрид, который можно выращивать даже зимой. Он хорошо переносит понижение температуры в теплице, если поддерживать стабильное тепло на уровне 15-18°C. Гибрид стабильно формирует завязи даже во время похолоданий, что делает его одним из самых надежных вариантов для зимних теплиц.

Основные преимущества сорта

  • Выдерживает кратковременное похолодание до 11-12°C.
  • Формирует до 10 завязей в узле.
  • Не нуждается в опылителях.
  • Быстро вступает в плодоношение — 40-45 дней от появления всходов.

Как правильно выращивать Кураж F1 зимой

Для зимнего сезона сорт высаживают только в теплицу с обогревом. Оптимально использовать рассадный способ — так растение быстрее стартует и формирует мощные плети. Важно контролировать температуру и влажность, чтобы растение не останавливалось в росте и непрерывно формировало завязи.

Условия успеха

  • Стабильная температура 15-18°C.
  • Регулярные подкормки фосфором и кальцием.
  • Умеренный полив без переувлажнения.

Какой урожай ожидать

Плоды вырастают компактными — до 15 см, хрустящими, без горечи, с темной кожицей и белыми шипами. Сорт подходит для салатов и консервации, а стабильная завязь делает его идеальным для раннего урожая.

Мы уже писали о том, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.

Ранее объясняли то, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.

Подробнее рассказывали о том, какой сорт перца дает самый стабильный урожай.

зима советы огород сад огурцы теплица
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
