Самый урожайный сорт перца — стабильный урожай каждый год

Самый урожайный сорт перца — стабильный урожай каждый год

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 03:13
Лучший сорт сладкого перца для урожая - раннее созревание и стабильные плоды в любой сезон
Урожай перца в теплице. Фото: iStockphoto

Многим огородникам не удается вырастить спелый сладкий перец из-за короткого лета и перепадов температур. Но самый урожайный сорт "Пик НК" стабильно дает плоды даже в сложных условиях.

Новини.LIVE рассказывает, какой сорт перца дает самый стабильный урожай.

Читайте также:

Почему красный перец не вызревает на многих участках

Украинское лето короткое, с резкими температурными перепадами и дефицитом влаги. Из-за этого большинство сортов просто не успевают набрать цвет, теряют вкус или болеют. Для болгарского перца такие условия — настоящее испытание, поэтому урожайность сильно зависит от правильно подобранного сорта.

Сорт "Пик НК": почему его советуют агрономы

Преимущества сорта:

  • Быстрое созревание — мелкие плоды созревают даже в прохладное лето.
  • Сладкий вкус и толстые стенки — подходит для фаршировки, салатов и консервации.
  • Устойчивость к болезням — плоды не гниют и хорошо развиваются без специальных условий.
  • Универсальность — растет в открытом грунте, теплице или даже в горшке дома.

Декоративность и практичность в одном кусте

Сорт имеет букетный тип куста — плоды направлены вверх, выглядят ярко и аккуратно. Поэтому "Пик НК" часто используют не только как урожайный, но и декоративный перец. Куст среднего размера дает много плодов, которые взрослые огородники выращивают годами без разочарований.

Мы уже писали о том, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.

Ранее объясняли то, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Подробнее рассказывали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
