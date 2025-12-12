Найкращий сорт солодкого перцю для врожаю - раннє дозрівання та стабільні плоди в будь-який сезон

Врожай перцю в теплиці. Фото: iStockphoto

Багатьом городникам не вдається виростити стиглий солодкий перець через коротке літо та перепади температур. Але найврожайніший сорт "Пік НК" стабільно дає плоди навіть у складних умовах.

Новини.LIVE розповідає, який сорт перцю дає найстабільніший урожай.

Чому червоний перець не визріває на багатьох ділянках

Українське літо коротке, з різкими температурними перепадами та дефіцитом вологи. Через це більшість сортів просто не встигають набрати колір, втрачають смак або хворіють. Для болгарського перцю такі умови — справжнє випробування, тому врожайність сильно залежить від правильно підібраного сорту.

Сорт "Пік НК": чому його радять агрономи

Переваги сорту:

Швидке дозрівання — дрібні плоди достигають навіть у прохолодне літо.

Солодкий смак та товсті стінки — підходить для фарширування, салатів і консервації.

Стійкість до хвороб — плоди не гниють і добре розвиваються без спеціальних умов.

Універсальність — росте у відкритому ґрунті, теплиці чи навіть у горщику вдома.

Декоративність і практичність в одному кущі

Сорт має букетний тип куща — плоди спрямовані вгору, виглядають яскраво й охайно. Тому "Пік НК" часто використовують не лише як урожайний, а й декоративний перець. Кущ середнього розміру дає багато плодів, які дорослі городники вирощують роками без розчарувань.

