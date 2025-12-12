Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Найврожайніший сорт перцю — стабільний врожай щороку

Найврожайніший сорт перцю — стабільний врожай щороку

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 03:13
Найкращий сорт солодкого перцю для врожаю - раннє дозрівання та стабільні плоди в будь-який сезон
Врожай перцю в теплиці. Фото: iStockphoto

Багатьом городникам не вдається виростити стиглий солодкий перець через коротке літо та перепади температур. Але найврожайніший сорт "Пік НК" стабільно дає плоди навіть у складних умовах.

Новини.LIVE розповідає, який сорт перцю дає найстабільніший урожай.

Реклама
Читайте також:

Чому червоний перець не визріває на багатьох ділянках

Українське літо коротке, з різкими температурними перепадами та дефіцитом вологи. Через це більшість сортів просто не встигають набрати колір, втрачають смак або хворіють. Для болгарського перцю такі умови — справжнє випробування, тому врожайність сильно залежить від правильно підібраного сорту.

Сорт "Пік НК": чому його радять агрономи

Переваги сорту:

  • Швидке дозрівання — дрібні плоди достигають навіть у прохолодне літо.
  • Солодкий смак та товсті стінки — підходить для фарширування, салатів і консервації.
  • Стійкість до хвороб — плоди не гниють і добре розвиваються без спеціальних умов.
  • Універсальність — росте у відкритому ґрунті, теплиці чи навіть у горщику вдома.

Декоративність і практичність в одному кущі

Сорт має букетний тип куща — плоди спрямовані вгору, виглядають яскраво й охайно. Тому "Пік НК" часто використовують не лише як урожайний, а й декоративний перець. Кущ середнього розміру дає багато плодів, які дорослі городники вирощують роками без розчарувань.

Ми вже писали про те, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.

Раніше пояснювали те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Детальніше розповідали про те, як підвищити морозостійкість плодових культур.

поради город сад сорт солодкий перець
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації