Головна Дім та город Огірки, що ростуть навіть узимку — гібрид для холодних теплиць

Огірки, що ростуть навіть узимку — гібрид для холодних теплиць

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 03:13
Як виростити огірки взимку - холодостійкий гібрид для теплиць, умови та врожайність
Огірки ростуть у теплиці. Фото: Freepik

У зимових теплицях все частіше висаджують холодостійкий гібрид огірків Кураж F1, який плодоносить навіть у лютому та формує по 10 плодів із вузла. Сорт підходить для раннього врожаю.

Новини.LIVE розповідає, як правильно організувати зимове вирощування огірків у теплиці.

Читайте також:

"Арктичний" гібрид огірків: що варто знати

Кураж F1 — самозапильний ранній гібрид, який можна вирощувати навіть узимку. Він добре переносить зниження температури у теплиці, якщо підтримувати стабільне тепло на рівні 15-18°C. Гібрид стабільно формує зав’язі навіть під час похолодань, що робить його одним із найнадійніших варіантів для зимових теплиць.

Основні переваги сорту

  • Витримує короткочасне похолодання до 11-12°C.
  • Формує до 10 зав’язей у вузлі.
  • Не потребує запилювачів.
  • Швидко вступає у плодоношення — 40-45 днів від появи сходів.

Як правильно вирощувати Кураж F1 узимку

Для зимового сезону сорт висаджують тільки у теплицю з обігрівом. Оптимально використовувати розсадний спосіб — так рослина швидше стартує та формує потужні батоги. Важливо контролювати температуру та вологість, щоб рослина не зупинялася в рості й безперервно формувала зав’язі.

Умови успіху

  • Стабільна температура 15-18°C.
  • Регулярні підживлення фосфором і кальцієм.
  • Помірний полив без перезволоження.

Який урожай очікувати

Плоди виростають компактними — до 15 см, хрусткими, без гіркоти, з темною шкіркою та білими шипами. Сорт підходить для салатів і консервації, а стабільна зав’язь робить його ідеальним для раннього врожаю.

Ми вже писали про те, який вплив має ялинка на ділянку та які норми потрібно знати.

Раніше пояснювали те,  як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

Детальніше розповідали про те, який сорт перцю дає найстабільніший урожай.

зима поради город сад огірки теплиця
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
