Як виростити огірки взимку - холодостійкий гібрид для теплиць, умови та врожайність

Огірки ростуть у теплиці. Фото: Freepik

У зимових теплицях все частіше висаджують холодостійкий гібрид огірків Кураж F1, який плодоносить навіть у лютому та формує по 10 плодів із вузла. Сорт підходить для раннього врожаю.

Новини.LIVE розповідає, як правильно організувати зимове вирощування огірків у теплиці.

"Арктичний" гібрид огірків: що варто знати

Кураж F1 — самозапильний ранній гібрид, який можна вирощувати навіть узимку. Він добре переносить зниження температури у теплиці, якщо підтримувати стабільне тепло на рівні 15-18°C. Гібрид стабільно формує зав’язі навіть під час похолодань, що робить його одним із найнадійніших варіантів для зимових теплиць.

Основні переваги сорту

Витримує короткочасне похолодання до 11-12°C.

Формує до 10 зав’язей у вузлі.

Не потребує запилювачів.

Швидко вступає у плодоношення — 40-45 днів від появи сходів.

Як правильно вирощувати Кураж F1 узимку

Для зимового сезону сорт висаджують тільки у теплицю з обігрівом. Оптимально використовувати розсадний спосіб — так рослина швидше стартує та формує потужні батоги. Важливо контролювати температуру та вологість, щоб рослина не зупинялася в рості й безперервно формувала зав’язі.

Умови успіху

Стабільна температура 15-18°C.

Регулярні підживлення фосфором і кальцієм.

Помірний полив без перезволоження.

Який урожай очікувати

Плоди виростають компактними — до 15 см, хрусткими, без гіркоти, з темною шкіркою та білими шипами. Сорт підходить для салатів і консервації, а стабільна зав’язь робить його ідеальним для раннього врожаю.

