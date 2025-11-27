Відео
Головна Дім та город Сніг у теплиці взимку — як і навіщо його накидати на грядки

Сніг у теплиці взимку — як і навіщо його накидати на грядки

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 23:45
Як і навіщо сипати сніг у теплицю взимку - користь, правила та поради городників
Теплиця у снігу. Фото: iStockphoto

Взимку навіть теплиця потребує догляду. Звичайний сніг допомагає зберегти вологу, родючість і структуру ґрунту до весни. Якщо його не внести — земля пересихає, ущільнюється й втрачає мікрофлору.

Новини.LIVE розповідає, коли та як правильно накидати сніг у теплицю, щоб підготувати її до нового сезону.

Чому сніг важливий

Сніг у теплиці — це природна теплоізоляція. Він не дає ґрунту промерзати, утримує вологу й зберігає корисні мікроорганізми. Без нього земля ущільнюється, втрачає повітропроникність і стає "мертвою". Навесні таку ділянку доведеться відновлювати з нуля.

Коли додавати сніг

Починати слід із першими снігопадами, особливо під час тривалих морозів. Найактивніше — у період стабільного мінуса. Завершити процедуру можна перед весняним потеплінням, коли розтанулий сніг дасть природне зволоження для грядок.

Як правильно накидати

  • Оптимальна товщина шару — 30-50 см.
  • Використовуйте сніг із доріжок або дахів, не з грядок.
  • Якщо рівень ґрунтових вод високий — зменшіть шар до 15-20 см.
  • У теплицях із мінусовою температурою сніг укладають прямо на ґрунт, а в опалюваних — у бочку чи бак для отримання талої води.

Порада

Не прибирайте сніг зарано — тала вода містить мікроелементи, що підживлюють землю. Занадто товстий шар теж шкідливий: під його вагою ґрунт ущільнюється. Досвідчені городники радять підтримувати рівний сніговий покрив — це найпростіший спосіб зберегти родючість без додаткових зусиль.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
