Чому сохне листя на фіалках і як врятувати рослину - поради з догляду для квітникарів

Коли листя фіалки починає сохнути або скручуватись, це сигнал про проблеми з доглядом. Найчастіше причиною стають помилки під час поливу, надлишок сонця чи нестача підживлення.

чому сохне листя на фіалках і як швидко відновити здоровий вигляд квітки.

Неправильний полив

Фіалки чутливі до надлишку й нестачі вологи. Якщо ґрунт занадто мокрий — коріння починає гнити, листя темніє й сохне по краях. Якщо пересушений — рослина втрачає тургор і листя скручується. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне, а воду беріть лише кімнатної температури, попередньо відстояну.

Надлишок сонця і сухе повітря

Фіалки не переносять прямих сонячних променів і пересушеного повітря. Якщо горщик стоїть на південному вікні, листя швидко в’яне. Розміщуйте фіалки на східних або північних підвіконнях і зволожуйте повітря поруч.

Нестача поживних речовин

Якщо фіалка не отримує достатньо мінералів, листя жовтіє та сохне. Раз на два тижні додавайте спеціальне добриво для кімнатних квітів. Найкраще підживлювати у період активного росту — з березня по вересень.

Жорстка вода

Полив водою з-під крана шкодить корінню — через солі й хлор фіалка слабне. Використовуйте відстояну або фільтровану воду, можна додати кілька крапель лимонного соку для пом’якшення.

