Україна
Головна Дім та город Як врятувати фіалку, якщо сохне листя — поради квітникарям

Як врятувати фіалку, якщо сохне листя — поради квітникарям

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 16:54
Оновлено: 20:22
Чому сохне листя на фіалках і як врятувати рослину - поради з догляду для квітникарів
Фіалки на вікні. Фото: Decorexpro

Коли листя фіалки починає сохнути або скручуватись, це сигнал про проблеми з доглядом. Найчастіше причиною стають помилки під час поливу, надлишок сонця чи нестача підживлення.

Новини.LIVE пояснює, чому сохне листя на фіалках і як швидко відновити здоровий вигляд квітки.

Читайте також:

Неправильний полив

Фіалки чутливі до надлишку й нестачі вологи. Якщо ґрунт занадто мокрий — коріння починає гнити, листя темніє й сохне по краях. Якщо пересушений — рослина втрачає тургор і листя скручується. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне, а воду беріть лише кімнатної температури, попередньо відстояну.

Надлишок сонця і сухе повітря

Фіалки не переносять прямих сонячних променів і пересушеного повітря. Якщо горщик стоїть на південному вікні, листя швидко в’яне. Розміщуйте фіалки на східних або північних підвіконнях і зволожуйте повітря поруч.

Нестача поживних речовин

Якщо фіалка не отримує достатньо мінералів, листя жовтіє та сохне. Раз на два тижні додавайте спеціальне добриво для кімнатних квітів. Найкраще підживлювати у період активного росту — з березня по вересень.

Жорстка вода

Полив водою з-під крана шкодить корінню — через солі й хлор фіалка слабне. Використовуйте відстояну або фільтровану воду, можна додати кілька крапель лимонного соку для пом’якшення.

Ми пояснювали те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

Також розповідали про те, як доглядати за драценою, щоб вона залишалась здоровою.

Раніше повідомлялося про те, як зробити добриво з тирси в домашніх умовах без зайвих витрат.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
