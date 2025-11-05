Видео
Как спасти фиалку, если сохнут листья — советы цветоводам

Как спасти фиалку, если сохнут листья — советы цветоводам

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 16:54
обновлено: 20:22
Почему сохнут листья на фиалках и как спасти растение - советы по уходу для цветоводов
Фиалки на окне. Фото: Decorexpro

Когда листья фиалки начинают сохнуть или скручиваться, это сигнал о проблемах с уходом. Чаще всего причиной становятся ошибки при поливе, избыток солнца или недостаток подкормки.

Новини.LIVE объясняет, почему сохнут листья на фиалках и как быстро восстановить здоровый вид цветка.

Неправильный полив

Фиалки чувствительны к избытку и недостатку влаги. Если почва слишком мокрая — корни начинают гнить, листья темнеют и сохнут по краям. Если пересушен — растение теряет тургор и листья скручиваются. Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет, а воду берите только комнатной температуры, предварительно отстоянную.

Избыток солнца и сухой воздух

Фиалки не переносят прямых солнечных лучей и пересушенного воздуха. Если горшок стоит на южном окне, листья быстро увядают. Размещайте фиалки на восточных или северных подоконниках и увлажняйте воздух рядом.

Недостаток питательных веществ

Если фиалка не получает достаточно минералов, листья желтеют и сохнут. Раз в две недели добавляйте специальное удобрение для комнатных цветов. Лучше всего подкармливать в период активного роста — с марта по сентябрь.

Жесткая вода

Полив водой из-под крана вредит корням — из-за солей и хлора фиалка слабеет. Используйте отстоянную или фильтрованную воду, можно добавить несколько капель лимонного сока для смягчения.

растения советы эффективные способы уход листья фиалка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
