Почему сохнут листья на фиалках и как спасти растение - советы по уходу для цветоводов

Фиалки на окне. Фото: Decorexpro

Когда листья фиалки начинают сохнуть или скручиваться, это сигнал о проблемах с уходом. Чаще всего причиной становятся ошибки при поливе, избыток солнца или недостаток подкормки.

Новини.LIVE объясняет, почему сохнут листья на фиалках и как быстро восстановить здоровый вид цветка.

Реклама

Читайте также:

Неправильный полив

Фиалки чувствительны к избытку и недостатку влаги. Если почва слишком мокрая — корни начинают гнить, листья темнеют и сохнут по краям. Если пересушен — растение теряет тургор и листья скручиваются. Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет, а воду берите только комнатной температуры, предварительно отстоянную.

Избыток солнца и сухой воздух

Фиалки не переносят прямых солнечных лучей и пересушенного воздуха. Если горшок стоит на южном окне, листья быстро увядают. Размещайте фиалки на восточных или северных подоконниках и увлажняйте воздух рядом.

Недостаток питательных веществ

Если фиалка не получает достаточно минералов, листья желтеют и сохнут. Раз в две недели добавляйте специальное удобрение для комнатных цветов. Лучше всего подкармливать в период активного роста — с марта по сентябрь.

Жесткая вода

Полив водой из-под крана вредит корням — из-за солей и хлора фиалка слабеет. Используйте отстоянную или фильтрованную воду, можно добавить несколько капель лимонного сока для смягчения.

Мы объясняли то, какие растения не стоит сажать под абрикосом, чтобы не потерять урожай.

Также рассказывали о том, как ухаживать за драценой, чтобы она оставалась здоровой.

Ранее сообщалось о том, как сделать удобрение из опилок в домашних условиях без лишних затрат.