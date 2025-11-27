Как и зачем сыпать снег в теплицу зимой - польза, правила и советы огородников

Теплица в снегу. Фото: iStockphoto

Зимой даже теплица нуждается в уходе. Обычный снег помогает сохранить влагу, плодородие и структуру почвы до весны. Если его не внести — земля пересыхает, уплотняется и теряет микрофлору.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно набрасывать снег в теплицу, чтобы подготовить ее к новому сезону.

Реклама

Читайте также:

Почему снег важен

Снег в теплице — это естественная теплоизоляция. Он не дает почве промерзать, удерживает влагу и сохраняет полезные микроорганизмы. Без него земля уплотняется, теряет воздухопроницаемость и становится "мертвой". Весной такой участок придется восстанавливать с нуля.

Когда добавлять снег

Начинать следует с первыми снегопадами, особенно во время длительных морозов. Активнее всего — в период стабильного минуса. Завершить процедуру можно перед весенним потеплением, когда растаявший снег даст естественное увлажнение для грядок.

Как правильно набрасывать

Оптимальная толщина слоя — 30-50 см.

Используйте снег с дорожек или крыш, не с грядок.

Если уровень грунтовых вод высокий — уменьшите слой до 15-20 см.

В теплицах с минусовой температурой снег укладывают прямо на грунт, а в отапливаемых — в бочку или бак для получения талой воды.

Совет

Не убирайте снег рано — талая вода содержит микроэлементы, подпитывающие землю. Слишком толстый слой тоже вреден: под его весом почва уплотняется. Опытные огородники советуют поддерживать ровный снежный покров — это самый простой способ сохранить плодородие без дополнительных усилий.

Мы уже писали о том, как сделать эликсир для быстрого перегнивания компоста.

Ранее объясняли то, почему сохнут листья на фиалках и как быстро восстановить здоровый вид цветка.

Подробнее рассказывали о том, как эффективно вывести пырей с участка без вреда для почвы и будущего урожая.