Як виростити мандарини вдома - два простих способи для міні-плантації

Взимку все більше господарів вирощують мандарини вдома, адже цитруси добре приживаються навіть у квартирі. Два простих способи дозволяють отримати власну міні-плантацію на підвіконні.

Новини.LIVE розповідає, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Вирощування мандаринів з насіння

Використовуйте свіжі кісточки, промийте та підсушіть.

Замочіть у теплій воді 10-12 годин, щоб прискорити проростання.

Садіть у легкий, пухкий ґрунт на глибину 1-1,5 см.

Поставте горщик на світле місце й накрийте плівкою для ефекту міні-парника.

Перші сходи з’являються приблизно через 2-3 тижні, після чого плівку поступово знімають.

Вирощування з живця або маленького саджанця

Оберіть саджанець мандарину або міцний живець.

Використовуйте субстрат для цитрусових із додаванням піску для дренажу.

Полив — помірний, ґрунт має бути злегка вологим, але не мокрим.

Підживлення проводьте кожні 2-3 тижні спеціальними добривами для цитрусів.

Догляд та результат

Мандарини добре ростуть у теплих, світлих умовах і не вимагають складного догляду. Вже через рік-два рослина може зацвісти, а через декілька сезонів дати перші плоди. Мандаринові дерева компактні, ароматні та створюють тропічну атмосферу в квартирі. Крім того, доросла рослина стає більш витривалою, легше переносить пересадку та стабільно нарощує зелень, що робить мандарини ідеальними для домашнього вирощування цілий рік.

Чому варто спробувати

Один мандарин може стати початком домашньої цитрусової колекції. Це простий спосіб додати зелені, аромату й зимового настрою у домі, перетворивши підвіконня на міні-тропіки. До того ж мандаринові дерева очищують повітря, підвищують вологість у кімнаті та створюють природний затишок, завдяки якому рослина стає не лише декоративною, а й корисною частиною інтер’єру.

