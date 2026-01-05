Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Перетворіть дім на мандариновий сад — працюючі методи вирощування

Перетворіть дім на мандариновий сад — працюючі методи вирощування

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 07:32
Як виростити мандарини вдома - два простих способи для міні-плантації
Мандарини ростуть вдома. Фото: Freepik

Взимку все більше господарів вирощують мандарини вдома, адже цитруси добре приживаються навіть у квартирі. Два простих способи дозволяють отримати власну міні-плантацію на підвіконні.

Новини.LIVE розповідає, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Реклама
Читайте також:

Вирощування мандаринів з насіння

  • Використовуйте свіжі кісточки, промийте та підсушіть.
  • Замочіть у теплій воді 10-12 годин, щоб прискорити проростання.
  • Садіть у легкий, пухкий ґрунт на глибину 1-1,5 см.
  • Поставте горщик на світле місце й накрийте плівкою для ефекту міні-парника.

Перші сходи з’являються приблизно через 2-3 тижні, після чого плівку поступово знімають.

Вирощування з живця або маленького саджанця

  • Оберіть саджанець мандарину або міцний живець.
  • Використовуйте субстрат для цитрусових із додаванням піску для дренажу.
  • Полив — помірний, ґрунт має бути злегка вологим, але не мокрим.
  • Підживлення проводьте кожні 2-3 тижні спеціальними добривами для цитрусів.

Догляд та результат

Мандарини добре ростуть у теплих, світлих умовах і не вимагають складного догляду. Вже через рік-два рослина може зацвісти, а через декілька сезонів дати перші плоди. Мандаринові дерева компактні, ароматні та створюють тропічну атмосферу в квартирі. Крім того, доросла рослина стає більш витривалою, легше переносить пересадку та стабільно нарощує зелень, що робить мандарини ідеальними для домашнього вирощування цілий рік.

Чому варто спробувати

Один мандарин може стати початком домашньої цитрусової колекції. Це простий спосіб додати зелені, аромату й зимового настрою у домі, перетворивши підвіконня на міні-тропіки. До того ж мандаринові дерева очищують повітря, підвищують вологість у кімнаті та створюють природний затишок, завдяки якому рослина стає не лише декоративною, а й корисною частиною інтер’єру.

Ми вже писали про те, як продовжити свіжість яблук до нового врожаю.

Раніше пояснювали те, де ставити монстеру та як доглядати за нею в зимову пору.

Детальніше розповідали про те, які культури варто сіяти наприкінці року.

рослини поради мандарини сад будинок
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації