Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород В такой горшок сажать денежное дерево нельзя — погибнет

В такой горшок сажать денежное дерево нельзя — погибнет

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 19:58
В какой горшок нельзя сажать денежное дерево и какой выбрать правильно
Денежное дерево в горшке. Фото: iStockphoto

Денежное дерево считают неприхотливым растением, но неправильно подобранный горшок может уничтожить его за считанные недели. Есть форма, которую категорически не советуют использовать при посадке.

Новини.LIVE объясняет, какой горшок вредит суккуленту и как правильно выбрать емкость, чтобы растение росло здоровым.

Реклама
Читайте также:

Какой формы горшка нужно избегать

Специалисты предупреждают: слишком глубокий горшок — главный враг денежного дерева. В такой емкости вода застаивается, корни не успевают ее поглощать, и начинается перелив. Для суккулента это смертельно — корешки быстро загнивают и растение увядает.

Какой горшок выбирать во время пересадки

Размер имеет значение. Горшок должен быть шире предыдущего лишь на 1,5-2 см. Большая емкость накапливает много влаги, поэтому контролировать полив практически невозможно. Правильный размер позволяет корням равномерно развиваться без риска переувлажнения.

Почему широкая, но невысокая форма предпочтительнее

Денежное дерево имеет поверхностную корневую систему, поэтому ему нужен плоский, устойчивый, не глубокий горшок. Такая форма обеспечивает быстрое высыхание почвы и уменьшает риск перелива, а само растение стоит стабильно благодаря тяжелому основанию.

Последствия неправильного выбора

Слишком глубокие или широкие емкости приводят к:

  • загниванию корней;
  • замедлению роста;
  • сбрасыванию листьев;
  • риску полной гибели растения.

Правильно подобранный горшок — первый шаг к крепкому, здоровому и красивому "денежному дереву".

Мы уже писали о том, как продлить свежесть яблок до нового урожая.

Ранее сообщалось о том, где ставить монстеру и как ухаживать за ней в зимнее время.

Также мы объясняли то, какие культуры стоит сеять в конце года.

растения советы дом уход денежное дерево
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации