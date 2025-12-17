Как ухаживать за пионами зимой - правильная обрезка, мульчирование и типичные ошибки

Пионы цветут в саду. Фото: iStockphoto

Пионы нуждаются в особом уходе зимой, ведь неправильная обрезка может навредить цветению весной. Садоводы объяснили, когда и как обрезать пионы, чтобы растение благополучно перезимовало.

Новини.LIVE рассказывает, нужно ли обрезать пионы зимой, в какой период это делать и как подготовить кусты к холодам.

Реклама

Читайте также:

Когда обрезать пионы осенью и зимой

Время обрезки имеет решающее значение. Оптимальный период — поздняя осень после первых заморозков, когда листья желтеют и отмирают естественным путем. Именно в этот момент растение переходит в состояние покоя, и обрезка не влияет на закладку почек следующего сезона.

В холодных регионах обрезать сразу после первых заморозков.

Не трогать листья, пока они участвуют в фотосинтезе.

Избегать ранней обрезки, чтобы не ослабить растение.

Зимняя обрезка не является критической, но может повысить риск развития болезней весной.

Как правильно обрезать пионы

Обрезка пионов проста, но требует аккуратности. Стебли укорачивают почти полностью, оставляя минимальную высоту над почвой. Важно использовать чистый и острый секатор, чтобы не повредить ткани растения и не занести инфекции.

Срезать засохшие листья.

Укоротить стебли до 3-5 см над землей.

Использовать чистый секатор.

Не компостировать остатки, чтобы избежать распространения болезней.

Уход за пионами зимой

Взрослые пионы морозостойкие, но молодые растения нуждаются в защите. Садоводы рекомендуют мульчирование для сохранения корней. Слой мульчи помогает предотвратить промерзание почвы и защищает корневую систему от резких перепадов температур.

Чем мульчировать пионы:

опавшими листьями

органической мульчей слоем 2,5-5 см

Это поможет защитить корневую систему от сильных морозов и резких перепадов температур.

Мы уже писали о том, как эффективно очистить деревья в холодный сезон.

Ранее объясняли то, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Подробнее рассказывали о том, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.