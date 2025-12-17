Як доглядати півонії взимку - правильна обрізка, мульчування та типові помилки

Півонії цвітуть у саду. Фото: iStockphoto

Півонії потребують особливого догляду взимку, адже неправильна обрізка може зашкодити цвітінню навесні. Садівники пояснили, коли і як обрізати півонії, щоб рослина благополучно перезимувала.

Новини.LIVE розповідає, чи потрібно обрізати півонії взимку, у який період це робити та як підготувати кущі до холодів.

Реклама

Читайте також:

Коли обрізати півонії восени та взимку

Час обрізки має вирішальне значення. Оптимальний період — пізня осінь після перших заморозків, коли листя жовтіє й відмирає природним шляхом. Саме в цей момент рослина переходить у стан спокою, і обрізка не впливає на закладання бруньок наступного сезону.

У холодних регіонах обрізати одразу після перших заморозків.

Не чіпати листя, доки воно бере участь у фотосинтезі.

Уникати ранньої обрізки, щоб не послабити рослину.

Зимова обрізка не є критичною, але може підвищити ризик розвитку хвороб навесні.

Як правильно обрізати півонії

Обрізка півоній проста, але потребує акуратності. Стебла вкорочують майже повністю, залишаючи мінімальну висоту над ґрунтом. Важливо використовувати чистий і гострий секатор, щоб не пошкодити тканини рослини та не занести інфекції.

Зрізати засохле листя.

Вкоротити стебла до 3-5 см над землею.

Використовувати чистий секатор.

Не компостувати залишки, щоб уникнути поширення хвороб.

Догляд за півоніями взимку

Дорослі півонії морозостійкі, але молоді рослини потребують захисту. Садівники рекомендують мульчування для збереження коріння. Шар мульчі допомагає запобігти промерзанню ґрунту та захищає кореневу систему від різких перепадів температур.

Чим мульчувати півонії:

опалим листям

органічною мульчею шаром 2,5-5 см

Це допоможе захистити кореневу систему від сильних морозів і різких перепадів температур.

Ми вже писали про те, як ефективно очистити дерева у холодний сезон.

Раніше пояснювали те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Детальніше розповідали про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.