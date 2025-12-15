Як підживити орхідею для появи нових стрілок - бурштинова кислота, глюкоза та В1

Орхідея на підвіконні. Фото: iStockphoto

Орхідеї часто не випускають нові стрілки без додаткового підживлення, але існує простий розчин, який швидко активує ріст і відновлює рослину. Його легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів.

Новини.LIVE розповідає, який засіб допомагає орхідеї утворити нові квітконоси значно швидше.

Простий розчин, що активує ріст орхідеї

Орхідеї потребують регулярного підживлення, особливо якщо довго не утворюють нових квітконосів. Дієвим і безпечним варіантом вважають суміш бурштинової кислоти, глюкози та вітаміну В1. Вона допомагає рослині відновитися, зміцнює кореневу систему і стимулює вихід нових стрілок.

Як приготувати стимулюючий розчин

На 1 літр води потрібно:

2 таблетки бурштинової кислоти по 0,5 г;

1 ампула глюкози 40% (або 1 ч. л. цукру/меду);

1 ампула вітаміну В1.

Таблетки подрібнюють, розчиняють у гарячій (60-70°С) воді, додають глюкозу та В1, перемішують і розбавляють до літра.

Як застосовувати розчин

Є два методи:

"Теплий душ" + полив: обприскування теплим розчином, а через 2 години — полив по листу і точці росту. Повторювати раз на 2 тижні (3 рази).

Обприскування: рясно обробляти листя та точку зростання вранці й ввечері раз на 1,5-2 тижні.

За 3-4 тижні орхідея зазвичай утворює нові стрілки.

Чому цей засіб працює

Бурштинова кислота стимулює ріст, глюкоза забезпечує енергію, а В1 допомагає рослині швидше відновлюватися. Разом вони діють як природний регулятор, що активує утворення квітконосів без шкоди для орхідеї.

