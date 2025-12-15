Как подкормить орхидею для появления новых стрелок - янтарная кислота, глюкоза и В1

Орхидея на подоконнике. Фото: iStockphoto

Орхидеи часто не выпускают новые стрелки без дополнительной подкормки, но существует простой раствор, который быстро активирует рост и восстанавливает растение. Его легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Новини.LIVE рассказывает, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.

Простой раствор, активирующий рост орхидеи

Орхидеи нуждаются в регулярной подкормке, особенно если долго не образуют новых цветоносов. Действенным и безопасным вариантом считают смесь янтарной кислоты, глюкозы и витамина В1. Она помогает растению восстановиться, укрепляет корневую систему и стимулирует выход новых стрелок.

Как приготовить стимулирующий раствор

На 1 литр воды потребуется:

2 таблетки янтарной кислоты по 0,5 г;

1 ампула глюкозы 40% (или 1 ч. л. сахара/меда);

1 ампула витамина В1.

Таблетки измельчают, растворяют в горячей (60-70°С) воде, добавляют глюкозу и В1, перемешивают и разбавляют до литра.

Как применять раствор

Есть два метода:

"Теплый душ" + полив: опрыскивание теплым раствором, а через 2 часа — полив по листу и точке роста. Повторять раз в 2 недели (3 раза).

Опрыскивание: обильно обрабатывать листья и точку роста утром и вечером раз в 1,5-2 недели.

За 3-4 недели орхидея обычно образует новые стрелки.

Почему это средство работает

Янтарная кислота стимулирует рост, глюкоза обеспечивает энергию, а В1 помогает растению быстрее восстанавливаться. Вместе они действуют как природный регулятор, активирующий образование цветоносов без вреда для орхидеи.

