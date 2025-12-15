Видео
Главная Дом и огород Орхидея оживет за неделю — один раствор запускает стрелки

Орхидея оживет за неделю — один раствор запускает стрелки

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 18:58
Как подкормить орхидею для появления новых стрелок - янтарная кислота, глюкоза и В1
Орхидея на подоконнике. Фото: iStockphoto

Орхидеи часто не выпускают новые стрелки без дополнительной подкормки, но существует простой раствор, который быстро активирует рост и восстанавливает растение. Его легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Новини.LIVE рассказывает, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.

Читайте также:

Простой раствор, активирующий рост орхидеи

Орхидеи нуждаются в регулярной подкормке, особенно если долго не образуют новых цветоносов. Действенным и безопасным вариантом считают смесь янтарной кислоты, глюкозы и витамина В1. Она помогает растению восстановиться, укрепляет корневую систему и стимулирует выход новых стрелок.

Как приготовить стимулирующий раствор

На 1 литр воды потребуется:

  • 2 таблетки янтарной кислоты по 0,5 г;
  • 1 ампула глюкозы 40% (или 1 ч. л. сахара/меда);
  • 1 ампула витамина В1.

Таблетки измельчают, растворяют в горячей (60-70°С) воде, добавляют глюкозу и В1, перемешивают и разбавляют до литра.

Как применять раствор

Есть два метода:

  • "Теплый душ" + полив: опрыскивание теплым раствором, а через 2 часа — полив по листу и точке роста. Повторять раз в 2 недели (3 раза).
  • Опрыскивание: обильно обрабатывать листья и точку роста утром и вечером раз в 1,5-2 недели.

За 3-4 недели орхидея обычно образует новые стрелки.

Почему это средство работает

Янтарная кислота стимулирует рост, глюкоза обеспечивает энергию, а В1 помогает растению быстрее восстанавливаться. Вместе они действуют как природный регулятор, активирующий образование цветоносов без вреда для орхидеи.

Мы уже писали о том, какие лесные ресурсы разрешено собирать законно и как действовать, чтобы не получить штраф.

Ранее сообщалось о том, когда обрезать гибискус и как правильно подготовить растение к зиме.

Также мы объясняли то, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
