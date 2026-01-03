Відео
У такий горщик садити грошове дерево не можна — загине

У такий горщик садити грошове дерево не можна — загине

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 19:58
У який горщик не можна садити грошове дерево і який вибрати правильно
Грошове дерево в горщику. Фото: iStockphoto

Грошове дерево вважають невибагливою рослиною, але неправильно підібраний горщик може знищити його за лічені тижні. Є форма, яку категорично не радять використовувати при посадці.

Новини.LIVE пояснює, який горщик шкодить сукуленту та як правильно обрати ємність, щоб рослина росла здоровою.

Яку форму горщика потрібно уникати

Фахівці попереджають: занадто глибокий горщик — головний ворог грошового дерева. У такій ємності вода застоюється, корені не встигають її поглинати, і починається перелив. Для сукулента це смертельно — корінці швидко загнивають і рослина в’яне.

Який горщик обирати під час пересадки

Розмір має значення. Горщик має бути ширшим за попередній лише на 1,5-2 см. Велика ємність накопичує забагато вологи, тому контролювати полив практично неможливо. Правильний розмір дозволяє кореням рівномірно розвиватися без ризику перезволоження.

Чому широка, але невисока форма краща

Грошове дерево має поверхневу кореневу систему, тому йому потрібен плаский, стійкий, не глибокий горщик. Така форма забезпечує швидке висихання ґрунту та зменшує ризик переливу, а сама рослина стоїть стабільно завдяки важкій основі.

Наслідки неправильного вибору

Занадто глибокі чи широкі ємності призводять до:

  • загнивання коренів;
  • уповільнення росту;
  • скидання листя;
  • ризику повної загибелі рослини.

Правильно підібраний горщик — перший крок до міцного, здорового і красивого "грошового дерева".

рослини поради будинок догляд грошове дерево
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
