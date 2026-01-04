Как сложить гирлянду без узлов и путаницы - простой лайфхак для хранения

Гирлянда больше не спутается — один лайфхак спасает нервы
Каждый год гирлянды отнимают много времени из-за постоянного запутывания, но есть простой способ сложить их так, чтобы в следующий раз достать без нервов. Всего одна хитрость — и проблема исчезает.
Новини.LIVE рассказывает, как хранить праздничные огоньки аккуратно и без повреждений.
Используйте коробку правильно
Лучший способ хранить гирлянду — обмотать ее вокруг внешней части коробки, а не складывать внутрь. Это уменьшает количество петель и риск запутывания. Закрепите первый конец скотчем, чтобы гирлянда не соскользнула во время намотки.
Наматывайте плотно и равномерно
Обматывайте шнур вокруг длинной стороны коробки — так витки будут прямыми и аккуратными. Каждая лишняя петля повышает риск узлов, поэтому делайте витки короткими и ровными. В конце также закрепите второй конец ленты.
Защищайте лампочки от повреждений
Чтобы огоньки не побились во время хранения, заверните их в папиросную бумагу, мягкую ткань или пленку с пузырьками. Это особенно важно для гирлянд с хрупкими лампочками. Такая защита предотвращает микротрещины и продлевает срок службы даже самых деликатных лампочек.
Выбирайте правильную тару
Для хранения подойдут:
- пластиковые контейнеры;
- прочные картонные коробки;
- мешки для декора.
Важно, чтобы тара не сжимала гирлянду и защищала от влаги.
