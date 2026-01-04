Видео
Главная Дом и огород Гирлянда больше не спутается — один лайфхак спасает нервы

Гирлянда больше не спутается — один лайфхак спасает нервы

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 19:58
Как сложить гирлянду без узлов и путаницы - простой лайфхак для хранения
Женщина держит гирлянду в руках. Фото: Freepik

Каждый год гирлянды отнимают много времени из-за постоянного запутывания, но есть простой способ сложить их так, чтобы в следующий раз достать без нервов. Всего одна хитрость — и проблема исчезает.

Новини.LIVE рассказывает, как хранить праздничные огоньки аккуратно и без повреждений.

Используйте коробку правильно

Лучший способ хранить гирлянду — обмотать ее вокруг внешней части коробки, а не складывать внутрь. Это уменьшает количество петель и риск запутывания. Закрепите первый конец скотчем, чтобы гирлянда не соскользнула во время намотки.

Наматывайте плотно и равномерно

Обматывайте шнур вокруг длинной стороны коробки — так витки будут прямыми и аккуратными. Каждая лишняя петля повышает риск узлов, поэтому делайте витки короткими и ровными. В конце также закрепите второй конец ленты.

Защищайте лампочки от повреждений

Чтобы огоньки не побились во время хранения, заверните их в папиросную бумагу, мягкую ткань или пленку с пузырьками. Это особенно важно для гирлянд с хрупкими лампочками. Такая защита предотвращает микротрещины и продлевает срок службы даже самых деликатных лампочек.

Выбирайте правильную тару

Для хранения подойдут:

  • пластиковые контейнеры;
  • прочные картонные коробки;
  • мешки для декора.

Важно, чтобы тара не сжимала гирлянду и защищала от влаги.

Мы уже писали о том, как эффективно очистить деревья в холодный сезон.

Ранее объясняли то, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Подробнее рассказывали о том, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
