Как сложить гирлянду без узлов и путаницы - простой лайфхак для хранения

Каждый год гирлянды отнимают много времени из-за постоянного запутывания, но есть простой способ сложить их так, чтобы в следующий раз достать без нервов. Всего одна хитрость — и проблема исчезает.

Новини.LIVE рассказывает, как хранить праздничные огоньки аккуратно и без повреждений.

Используйте коробку правильно

Лучший способ хранить гирлянду — обмотать ее вокруг внешней части коробки, а не складывать внутрь. Это уменьшает количество петель и риск запутывания. Закрепите первый конец скотчем, чтобы гирлянда не соскользнула во время намотки.

Наматывайте плотно и равномерно

Обматывайте шнур вокруг длинной стороны коробки — так витки будут прямыми и аккуратными. Каждая лишняя петля повышает риск узлов, поэтому делайте витки короткими и ровными. В конце также закрепите второй конец ленты.

Защищайте лампочки от повреждений

Чтобы огоньки не побились во время хранения, заверните их в папиросную бумагу, мягкую ткань или пленку с пузырьками. Это особенно важно для гирлянд с хрупкими лампочками. Такая защита предотвращает микротрещины и продлевает срок службы даже самых деликатных лампочек.

Выбирайте правильную тару

Для хранения подойдут:

пластиковые контейнеры;

прочные картонные коробки;

мешки для декора.

Важно, чтобы тара не сжимала гирлянду и защищала от влаги.

